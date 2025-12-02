Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lần đầu nói về tuổi 20 trong tù đày

Nữ Vương
Nữ Vương
02/12/2025 12:03 GMT+7

Ở tuổi 20, khi nhiều người đang sống những tháng ngày đẹp nhất đời mình, bà Hoàng Thị Khánh – cô gái Sài Gòn năm xưa đã bước vào cuộc chiến, để rồi bị bắt và đày ra nơi được gọi là "địa ngục trần gian" Côn Đảo.

Những năm tháng tù đày với chuồng cọp, thiếu nước, tra tấn và cái chết luôn rình rập đã trở thành ký ức mà bà ít khi nhắc đến, bởi mỗi lần nhớ lại đều là một lần trái tim nghẹn lại. Nhưng đó cũng chính là tuổi trẻ kiên cường, là minh chứng sống động cho ý chí và lòng trung kiên của người chiến sĩ cách mạng.

Lần đầu tiên, trong chương trình giao lưu trực tuyến "Những câu chuyện thời hoa lửa", bà Hoàng Thị Khánh sẽ kể lại trọn vẹn hành trình tuổi trẻ bị thử thách nơi tù ngục: Từ những ngày đầu bị bắt, những đêm tra tấn, những lần tưởng như không thể sống sót, cho đến tinh thần đoàn kết của các nữ tù nhân – những người đã nương tựa vào nhau để giữ lấy niềm tin vào ngày chiến thắng. Bà cũng sẽ chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng 1.5.1975, khi cánh cửa trại mở ra, tiếng reo mừng vang lên, và họ hiểu rằng mình đã sống để thấy hòa bình.

Lần đầu nói về tuổi 20 trong tù đày - Ảnh 1.

Nữ cựu tù Côn Đảo Hoàng Thị Khánh

ẢNH: NVCC

Đây không chỉ là buổi trò chuyện, mà còn là cơ hội hiếm có để bạn trẻ được lắng nghe một nhân chứng lịch sử bằng xương bằng thịt. Những câu chuyện ấy không có trong sách, không có trong phim; đó là hơi thở thật, nước mắt thật, nỗi đau thật, và cả nụ cười đầy kiêu hãnh của những người đã đi qua chiến tranh với trái tim không chịu khuất phục.

Chương trình mong muốn thắp lên trong mỗi người trẻ hôm nay ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần mạnh mẽ trước thử thách và sự biết ơn đối với thế hệ đi trước. Những lời kể của bà Khánh sẽ giúp chúng ta hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có – đó là sự đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, máu và nước mắt của biết bao con người.

Đừng bỏ lỡ buổi giao lưu đặc biệt này – nơi tuổi trẻ gặp lịch sử, nơi ký ức gặp tương lai, và nơi những giá trị không bao giờ cũ được truyền lại bằng giọng nói chân thành của người trong cuộc.

Hãy chia sẻ, lan tỏa và cùng nhau giữ lại những câu chuyện quý giá về một thời hoa lửa (sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 3.12 tại thanhnien.vn; YouTube, TikTok và Facebook Thanh Niên).

