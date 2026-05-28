Lần đầu ra mắt căn hộ mẫu Samsung SmartThings trực diện sông Sài Gòn The Emerald Boulevard

Samsung SmartThings - Công nghệ nâng tầm trải nghiệm sống

Lần đầu tiên, Samsung đưa ứng dụng SmartThings vào không gian căn hộ The Emerald Boulevard của Tập đoàn Lê Phong. Toàn bộ thiết bị điện máy Samsung cùng các thiết bị thông minh tương thích trong căn hộ được kết nối trên cùng một nền tảng, mang đến trải nghiệm sống hiện đại, đồng bộ và tiện nghi hơn cho cư dân.

Thông qua ứng dụng, cư dân có thể dễ dàng điều khiển ánh sáng, điều hòa, máy giặt, robot hút bụi hay các chế độ sinh hoạt hằng ngày ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống cũng cho phép thiết lập các kịch bản sống theo nhu cầu cá nhân như nghỉ ngơi, tiếp khách hay tiết kiệm năng lượng, đồng thời tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát an toàn cho tổ ấm nhờ nền tảng kết nối bảo mật và vận hành đồng bộ.

Khi công nghệ vận hành theo thói quen sinh hoạt của gia chủ, trải nghiệm sống trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, mỗi khoảnh khắc trở về đều mang cảm giác an tâm, thư thái, tiện nghi và riêng tư giữa nhịp sống đô thị.

"Công nghệ không phải để phô diễn mà để phục vụ con người" - ông Lưu Lê Minh Khải, Giám đốc Kinh doanh Samsung nhấn mạnh khi nói về định hướng hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Lê Phong tại The Emerald Boulevard. Theo ông Khải, Samsung đang phát triển mô hình "AI Living", đưa trí tuệ nhân tạo tích hợp hài hòa vào không gian sống nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng và nâng cao chất lượng an cư dài hạn cho cư dân.

Đại diện Samsung cho biết các thiết bị và giải pháp công nghệ đưa vào dự án đều được kiểm soát theo tiêu chuẩn toàn cầu trong suốt vòng đời sản phẩm, đi cùng hệ thống vận hành và dịch vụ hậu mãi đồng bộ tại Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để Samsung SmartThings không chỉ dừng ở trải nghiệm tiện nghi, mà còn hướng đến khả năng vận hành bền vững và ổn định trong dài hạn.

Hệ sinh thái Samsung SmartThings mang đến trải nghiệm sống thông minh liền mạch, cho phép cư dân kết nối và điều khiển đồng bộ trên cùng một nền tảng

Chuẩn bàn giao hoàn thiện cao cấp tại "căn hộ thế hệ 3"

Ngoài công nghệ, The Emerald Boulevard còn gây chú ý khi mang đến tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện đồng bộ hệ vật liệu, thiết bị và điện máy ngay từ đầu.

Dự án sử dụng nhiều thương hiệu quốc tế cho các hạng mục từ hệ điện, khóa cửa, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh đến nội thất hoàn thiện. Điều này giúp cư dân có thể đưa căn hộ vào sử dụng gần như ngay sau khi nhận nhà mà không cần tốn thời gian đầu tư thêm.

Khi nhóm khách hàng thành đạt ngày càng đề cao sự đồng bộ và khả năng vào ở ngay, mô hình bàn giao hoàn thiện đang dần trở thành xu hướng tại nhiều dự án cao cấp ở châu Á. Với nhà đầu tư, đây còn là lợi thế giúp căn hộ sớm đưa vào khai thác cho thuê, tạo dòng tiền gần như ngay lập tức và tối ưu hiệu quả vận hành tài sản.

Nếu các dòng căn hộ thế hệ đầu thường tồn tại nhiều phòng kín, thiếu kết nối với thiên nhiên, thì The Emerald Boulevard phát triển "căn hộ thế hệ 3" hướng đến việc đưa toàn bộ không gian chính tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng tự nhiên. Đây được xem là bước tiến lớn trong thiết kế căn hộ cao cấp khi đòi hỏi mặt bằng có bề ngang rộng hơn để tối ưu ánh sáng, tầm nhìn và khả năng lưu thông không khí.

Tại The Emerald Boulevard, phòng khách, phòng ngủ và các không gian sinh hoạt chính đều được bố trí tiếp cận trực tiếp với mặt thoáng bên ngoài. Logia được xử lý khéo léo theo hướng tách riêng và đưa vào trong nhằm tăng tính thẩm mỹ, hạn chế điểm mù thị giác và giữ sự thanh thoát cho diện mạo công trình.

Thiết kế này phản ánh xu hướng sống mới tại nhiều đô thị phát triển như Singapore hay Hàn Quốc, nơi giá trị căn hộ không còn nằm ở diện tích đơn thuần mà ở khả năng mang đến sự thư thái, tái tạo năng lượng và kết nối gần hơn với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị áp lực.

The Emerald Boulevard là một trong số ít dự án tại khu vực tiên phong đưa mô hình căn hộ thông minh đồng bộ kết hợp chuẩn bàn giao hoàn thiện cao cấp vào không gian sống trực diện sông Sài Gòn

Tọa độ trực diện sông hiếm có trên đại lộ Bình Dương

The Emerald Boulevard sở hữu lợi thế cảnh quan hiếm có khi là dự án trên mặt tiền quốc lộ 13 có vị trí tiếp giáp gần nhất với sông Sài Gòn. Bao quanh bởi hệ thống sông nước và rạch Vĩnh Bình, dự án mở ra thế tứ diện cận thủy cùng tầm nhìn rộng về TP.HCM, nơi cư dân có thể thưởng lãm pháo hoa ngay từ không gian sống của mình.

Sở hữu vị trí trên trục đại lộ Bình Dương, dự án cho phép cư dân nhanh chóng kết nối các trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ lớn của TP.HCM. Từ The Emerald Boulevard, chỉ khoảng 5 phút để đến Bệnh viện Hạnh Phúc, Lotte Mart, chợ đầu mối Thủ Đức; 15 phút đến Gigamall, ngã tư Hàng Xanh; khoảng 20 phút đến trung tâm TP.HCM và 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đô thị ven sông ở TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, yếu tố mặt nước, mảng xanh cùng trải nghiệm sống thông minh, bàn giao hoàn thiện đồng bộ đang dần trở thành lớp giá trị khác biệt và bền vững của phân khúc căn hộ cao cấp.