Lần đầu sau 150 năm mới có Phó tổng thống Mỹ có con khi đương chức

Vợ chồng Phó tổng thống Mỹ JD Vance vừa đón đứa con thứ 4, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 150 năm có một phó tổng thống Mỹ có con khi đang đương chức.