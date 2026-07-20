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Lần đầu sau 150 năm mới có Phó tổng thống Mỹ có con khi đương chức
Video Thế giới

Lần đầu sau 150 năm mới có Phó tổng thống Mỹ có con khi đương chức

La Vi - Khánh An
Vợ chồng Phó tổng thống Mỹ JD Vance vừa đón đứa con thứ 4, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 150 năm có một phó tổng thống Mỹ có con khi đang đương chức.

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JD Vance Phó tổng thống Mỹ Usha Vance

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