Lần đầu tại Việt Nam: 2 robot Da Vinci Xi cùng mổ một ca ung thư gấp 3 hiệu quả

Ca mổ đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhân 73 tuổi mắc ung thư tuyến tiền liệt, giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật từ khoảng 150 - 180 phút xuống còn 40 phút, giảm thời gian gây mê, hạn chế mất máu và tăng độ an toàn. Thành công này mở ra hướng ứng dụng mới của phẫu thuật robot trong điều trị các ca bệnh phức tạp tại Việt Nam.

Đây là bước hiện thực hóa tinh thần "đột phá về công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân" của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực y tế chuyên sâu, phục vụ người dân và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến của y tế công nghệ cao trong khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đồng thời sở hữu hai hệ thống Da Vinci Xi (Mỹ) và triển khai thành công kỹ thuật Dual Console ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Ca mổ ung thư đầu tiên từ hai buồng điều khiển "siêu robot" tại Việt Nam

Ông Huỳnh Văn Đoàn (73 tuổi, ở An Giang) nhập viện khi chỉ số PSA tăng lên 8 ng/ml, tuyến tiền liệt phì đại khoảng 50 ml, gấp đôi bình thường, chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, đáp ứng kém với phác đồ điều trị nội khoa.

PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bệnh lớn tuổi, thể trạng yếu, việc phẫu thuật triệt căn ung thư cần rút ngắn tối đa thời gian gây mê để giảm nguy cơ biến chứng.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp quyết định phẫu thuật cho ông Đoàn bằng kỹ thuật Dual Console (hai buồng điều khiển) trên hệ thống robot Da Vinci Xi thế hệ mới - kỹ thuật cao cấp lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên (trái) và TS-BS Lê Phúc Liên (phải) cùng điều khiển hệ thống robot Da Vinci Xi từ hai buồng điều khiển độc lập, phối hợp thực hiện một ca mổ bằng kỹ thuật Dual Console ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Trong phòng mổ hiện đại, hai hệ thống điều khiển robot Da Vinci Xi được bố trí cạnh nhau. Trong khi PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên tập trung bóc tách triệt để khối u tuyến tiền liệt, thì TS-BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, nữ bác sĩ đầu tiên ứng dụng phẫu thuật robot Da Vinci Xi trong lĩnh vực Thận - Tiết niệu, đảm nhiệm bảo tồn thần kinh, kiểm soát mạch máu, bảo tồn các cấu trúc quan trọng như bàng quang, niệu đạo, trực tràng và hệ thống mạch máu, thần kinh vùng chậu giúp hạn chế ảnh hưởng chức năng tiểu tiện và sinh lý ở người bệnh trung niên.

Hai chuyên gia cùng quan sát phẫu trường được phóng đại 10 - 15 lần, điều khiển đồng thời các cánh tay robot từ hai buồng điều khiển độc lập, đảm bảo thao tác diễn ra liên tục, không phải chờ chuyển quyền điều khiển như phẫu thuật robot thông thường.

Nếu một ca cắt tuyến tiền liệt bằng robot thông thường kéo dài khoảng 150 - 180 phút thì thời gian phẫu thuật với Dual Console được rút ngắn kỷ lục còn 40 phút. Nhờ đó, người bệnh giảm thời gian gây mê, ít mất máu, hạn chế tổn thương mô và nhanh hồi phục.

Ông Đoàn (giữa) ngồi trò chuyện cùng người thân ngay buổi chiều cùng ngày phẫu thuật ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Sau mổ một ngày, ông Đoàn đã ngồi dậy ăn uống, đi lại và xuất viện sau ba ngày. Trở về nhà, ông lạc quan cùng gia đình lên kế hoạch nấu cơm từ thiện phát cho người nghèo.

Sau ông Đoàn, 5 bệnh nhân ung thư thận, ung thư bàng quang đã được phẫu thuật điều trị triệt căn với kỹ thuật này. Đặc biệt, có 2 trường hợp cùng 66 tuổi, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn muộn (T3), tình trạng phức tạp vẫn được bóc tách trọn vẹn.

"Nhân đôi" công nghệ đỉnh cao , "nhân năm" lợi ích cho người bệnh

Theo PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, điểm khác biệt lớn nhất của Dual Console không chỉ là kết hợp hai hệ thống robot hàng trăm tỉ đồng, hay hai chuyên gia cùng hội tụ trong một ca mổ, mà còn ở khả năng phối hợp liên chuyên khoa trong cùng một ca mổ, giúp "nhân năm lần" lợi ích cho người bệnh: giảm số lần mổ, giảm sang chấn, tối ưu hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí, đặc biệt ở người cao tuổi, nhiều bệnh nền hoặc tổn thương phức tạp.

Trường hợp mắc nhiều bệnh lý khác nhau, bác sĩ tiết niệu, tiêu hóa, phụ khoa hay ngoại lồng ngực có thể phối hợp xử trí trong một cuộc mổ, thay vì phải mổ nhiều lần.

Camera phóng đại 15 lần cùng 4 cánh tay robot xoay linh hoạt 540 độ chính là lợi thế công nghệ của Da Vinci Xi (Mỹ) mà các dòng robot khác trên thế giới chưa thể đáp ứng một cách đồng bộ và toàn diện ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Theo Intuitive Surgical (Mỹ) - hãng phát triển robot Da Vinci Xi, Dual Console đòi hỏi đồng thời hạ tầng công nghệ hiện đại, đội ngũ phẫu thuật viên trình độ cao và quy trình vận hành được chuẩn hóa ở mức rất cao, vì vậy rất ít bệnh viện trên thế giới có thể triển khai.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đồng thời sở hữu hai hệ thống Da Vinci Xi và triển khai thành công kỹ thuật này. Bệnh viện đã xây dựng 12 ê kíp phẫu thuật robot thuộc bốn chuyên khoa, đồng thời chuẩn hóa quy trình gây mê, điều dưỡng và vận hành robot theo tiêu chuẩn quốc tế.