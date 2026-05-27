Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

FWD Việt Nam được vinh danh ‘Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026’

Phong Vũ
Phong Vũ
27/05/2026 10:55 GMT+7

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) vừa được trao Giải thưởng Best Workplaces in Vietnam™ 2026" (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) ở Hạng mục doanh nghiệp Vừa, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam đạt được danh hiệu này.

Giải thưởng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 được xác định dựa trên phân tích dữ liệu khảo sát trực tuyến với gần 75.000 phản hồi, đại diện cho hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp trên toàn Việt Nam, phản ánh trải nghiệm làm việc thực tế và mức độ bền vững trong môi trường làm việc của doanh nghiệp.

FWD Việt Nam được vinh danh ‘Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026’- Ảnh 1.

FWD Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026”

Việc được vinh danh là “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026” đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình 10 năm phát triển của FWD tại Việt Nam, ghi nhận định hướng nhất quán trong việc xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, rõ định hướng và đồng bộ trong cách vận hành. Tại FWD, con người không chỉ là trọng tâm, mà còn là nền tảng cho mọi bước phát triển dài hạn.

Chia sẻ về dấu mốc đáng tự hào này, bà Nguyễn Kim Mai Thư, Phó tổng giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực FWD Việt Nam, cho biết: “Giải thưởng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026 phản ánh chân thật những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng mỗi ngày. Tôi tự hào khi các nhân viên, thông qua phản hồi trung thực và độc lập, đã thể hiện niềm tin và sự tự hào về nơi làm việc, về những gì họ đang làm, và về cảm giác gắn kết trong đội nhóm của mình. Giải thưởng này thuộc về toàn bộ đội ngũ FWD Việt Nam, những người mỗi ngày đến làm việc không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để tạo ra sự khác biệt và thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

FWD Việt Nam được vinh danh ‘Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026’- Ảnh 2.

Giải thưởng “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026” đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình 10 năm phát triển của FWD tại Việt Nam

Trong suốt hành trình 10 năm, FWD luôn kiên định với cách tiếp cận dựa trên chuẩn hóa nền tảng vận hành, ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo, đồng thời duy trì môi trường làm việc linh hoạt, trao quyền, khuyến khích học hỏi và cải tiến liên tục. Đây là nền tảng giúp đội ngũ FWD không ngừng nâng cao năng lực, hình thành tư duy làm việc nhất quán và hướng đến hiệu quả bền vững.

Giải thưởng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) không chỉ là sự ghi nhận cho môi trường làm việc, mà còn khẳng định định hướng lâu dài của FWD trong việc phát triển con người một cách có hệ thống, từ đó tạo nên sự khác biệt và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.


Tin liên quan

FWD tài trợ 1 tỉ tái thiết môi trường học tập cho học sinh tỉnh Khánh Hòa

FWD tài trợ 1 tỉ tái thiết môi trường học tập cho học sinh tỉnh Khánh Hòa

Tập đoàn FWD, thông qua Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation), đã trao tặng 76 bộ máy tính cho ba cơ sở giáo dục tại tỉnh Khánh Hòa, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ vào cuối năm 2025 với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để các em học sinh vững bước trên hành trình học tập.

Khám phá thêm chủ đề

bảo hiểm Công ty bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ FWD
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận