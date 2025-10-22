Lần đầu tiên phát hiện muỗi tại Iceland

Khí hậu lạnh giá từ lâu đã giúp cho Iceland là một trong những nơi ít ỏi trên thế giới không có muỗi, như tại Nam Cực. Tuy nhiên, điều này giờ đã thay đổi. Các nhà khoa học tại Iceland gần đây xác nhận đã phát hiện 3 con muỗi, lần đầu tiên loài này được tìm thấy tại quốc đảo ở phía bắc Đại Tây Dương, theo CNN ngày 22.10.

Một con muỗi đang hút máu tại cơ sở diệt muỗi ở Mỹ hồi năm 2023 ẢNH: AP

Ông Bjorn Hjaltason tại thị trấn Kjos ở miền tây Iceland là người đã phát hiện những con muỗi. "Vào lúc chạng vạng hôm 16.10, tôi thấy một con ruồi kỳ lạ. Tôi lập tức nghi ngờ và gom chúng lại", ông Hjaltason viết trên một nhóm Facebook về côn trùng.

Sau đó, ông liên lạc với nhà côn trùng học Matthias Alfredsson tại Viện Khoa học tự nhiên Iceland, người đã đến nhà ông Hjaltason vào ngày hôm sau để xác minh. Họ bắt được 3 con muỗi, 2 con cái và 1 con đực. Ông Alfredsson xác định đó là giống muỗi Culiseta annulata, còn gọi là muỗi vằn, loài có mặt ở nhiều vùng đông bán cầu, từ Bắc Phi đến miền bắc Siberia.

Ông Alfredsson xác nhận đây là lần đầu tiên phát hiện muỗi ngoài môi trường tự nhiên tại Iceland. Nhiều năm về trước, một con muỗi được phát hiện trên máy bay tại sân bay quốc tế Keflavik ở nước này.

Hiện chưa rõ làm thế nào loài muỗi này đến được Iceland nhưng một số giả thuyết được đưa ra là chúng nằm trong các container hàng hóa hoặc tàu biển. Ông Alfredsson cho rằng cần theo dõi thêm vào mùa xuân tới để xác định liệu loài muỗi có chịu được mùa đông khắc nghiệt tại Iceland hay không.

Nhà khoa học không chắc liệu biến đổi khí hậu có phải là yếu tố góp phần dẫn đến việc phát hiện muỗi tại Iceland hay không. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc nhiệt độ tăng lên có khả năng gia tăng khả năng sống sót của các loài muỗi tại Iceland, nếu chúng đến được nơi này.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng thận trọng trong việc liên kết việc phát hiện muỗi với tình trạng ấm lên toàn cầu. Ông Colin Carlson, giáo sư trợ lý về dịch tễ học tại Trường Y tế công Đại học Yale (Mỹ) cho rằng Iceland có thể đã là nơi sinh sống được cho muỗi, kể cả khi không có biến đổi khí hậu. Ông dẫn chứng rằng muỗi từng được phát hiện ở khá xa về phía bắc ở vùng bán đảo Scandinavia tại Bắc Âu.