Lần đầu tiên quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập quân y chung

Ba đoàn đại biểu của 3 nước chứng kiến và quan sát diễn tập, gồm: Đoàn đại biểu Việt Nam do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Lào do đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Campuchia do đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Trong những năm qua, 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trên phạm vi khu vực và thế giới. Ba nước cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, quân đội 3 nước đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong phòng chống dịch và hỗ trợ cho người dân 3 nước.

Đại tướng Phan Văn Giang (giữa), cùng đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và đại tướng Tea Seiha (phải) nắm tay thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Do đặc điểm cấu trúc tự nhiên của lớp vỏ trái đất và những biến động trong lòng đất, thời gian gần đây tại địa bàn khu vực biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ghi nhận những trận động đất nhỏ với cường độ và tần suất tăng dần, nguy cơ có thể xuất hiện động đất lớn gây thảm họa.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, lực lượng quân y 3 nước tổ chức diễn tập chung, phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương cứu chữa nạn nhân do thảm họa động đất nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp, hiệp đồng, sẵn sàng tham gia cứu trợ y tế trên phạm vi khu vực và thế giới khi có yêu cầu.

Các khoa mục diễn tập gồm: chỉ huy quân y liên hợp; hành động cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực binh tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị tại trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt (được triển khai tại bãi đất trống, thuận tiện đường giao thông, cách địa điểm cứu hộ, cứu nạn khoảng 500 m), vận chuyển nạn nhân nặng về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng (bãi đáp trực thăng cách trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt 500 m)…

Sau diễn tập, Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước đã dẫn đầu 3 đoàn đại biểu dự lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Tà Ka và thăm, tặng quà Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum).

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi nhận và gửi về từ Kon Tum.

Đại tướng Phan Văn Giang (giữa), cùng đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và đại tướng Tea Seiha (phải) bước vào thao trường diễn tập quân y chung

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (phải) tặng hoa đại tướng Phan Văn Giang

Đại tướng Phan Văn Giang (bìa trái) tặng hoa đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang (bìa trái) tặng hoa đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Lực lượng quân y 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập thực binh tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị tại trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt

Diễn tập cấp cứu nạn nhân tại trạm cấp cứu tiền phương

Tham gia diễn tập có phi đội máy bay trực thăng của Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng Việt Nam

Máy bay trực thăng EC-155B1 số hiệu VN-8621 của Binh đoàn 18 thực hiện khoa mục cấp cứu đường không

Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đón chào Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Ba Bộ trưởng và đại biểu 3 đoàn khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia ở thôn Tà Ka (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum)

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, KonTum)

Học sinh, giáo viên Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, KonTum) đón chào Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia