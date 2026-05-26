Lần đầu tiên tổ chức tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á

Chiều 26.5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp báo quốc tế công bố thông tin chính thức về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026).

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chính thức công bố Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10.6, tại thủ đô Hà Nội.

Thứ trưởng nhấn mạnh, AFF 2026 mang một ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với nước chủ nhà. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao có quy mô lớn lần đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Diễn đàn năm nay có chủ đề mang tính xuyên suốt: "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm". Lý giải về sự lựa chọn này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết chủ đề đã đáp ứng đúng và trúng những yêu cầu cấp thiết nhất của thời đại trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đồng thời phản ánh tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.

"Việc lấy người dân làm trung tâm không chỉ là một khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, bảo đảm rằng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và ứng phó với những biến động toàn cầu, lợi ích và khả năng chống chịu của mọi tầng lớp nhân dân đều được nâng cao, không ai bị bỏ lại phía sau", Thứ trưởng khẳng định.

Về quy mô và chương trình nghị sự, AFF 2026 có thời lượng và nội dung lớn hơn hẳn các kỳ hội nghị trước, bao gồm hơn 20 hoạt động được thiết kế phong phú, mở và bao trùm.

Cụ thể, trước khi sự kiện chính diễn ra, ngày 8.6 sẽ có chuỗi các hoạt động khởi động như: Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, Hội nghị thanh niên Đông Nam Á và Tọa đàm về Quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).

Về sáng kiến tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là một bước đột phá lớn của ngoại giao khu vực.

Lần đầu tiên, quan hệ giữa các đảng không chỉ dừng lại ở mức độ song phương mà được nâng lên thành một không gian đối thoại đa phương. Sáng kiến này nhằm khai thác tiềm năng, phát huy tối đa vai trò của các đảng chính trị đối với việc duy trì ổn định, định hướng hợp tác và phát triển của toàn khu vực.

Hòa bình và ổn định ở Biển Đông là ưu tiên tối thượng

Cũng tại buổi họp báo, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định AFF 2026 sẽ huy động sự tham gia đa dạng chưa từng có. Không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ các nhà hoạch định chính sách thuộc chính phủ, diễn đàn còn có sự hiện diện của giới doanh nghiệp, học giả, thanh niên, các tổ chức xã hội và đại diện người dân.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn khẳng định hòa bình và ổn định ở Biển Đông luôn là ưu tiên tối thượng của Việt Nam cũng như của ASEAN.

Mặc dù không cấu trúc thành một phiên thảo luận riêng biệt, nhưng tinh thần đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình sẽ được lồng ghép hữu cơ trong các phiên về phòng ngừa xung đột. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn chỉ ra, an ninh năng lượng khu vực không thể tách rời sự an toàn và thông suốt của các tuyến đường hàng hải huyết mạch qua Biển Đông.

Sự kiện AFF 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế một diễn đàn uy tín, đóng góp những ý tưởng chiến lược và hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một ASEAN hòa bình, gắn kết, tự cường, năng động, sáng tạo và thực sự lấy người dân làm trung tâm.