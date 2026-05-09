Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lần đầu tiên TP.HCM phân luồng đảo chiều đường Cộng Hòa, đi sao cho đúng?

Hà Mai
09/05/2026 12:30 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông mới trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch (dài hơn 3 km), sau khi tháo dải phân cách.

Hơn 3 km dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa đã được tháo dỡ để tổ chức lại giao thông theo hướng linh hoạt, kỳ vọng giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất    

Đây là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng vận hành hai làn đường ở giữa tim đường theo hình thức đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông tùy vào lưu lượng phương tiện tại các khung giờ khác nhau trong ngày.

Sau khi tháo dỡ dải phân cách, đường Cộng Hoà được tổ chức giao thông linh hoạt, đảo chiều theo giờ cao điểm

Theo đó, mặt cắt ngang đường Cộng Hòa với 6 làn xe được chia làm 3 phần đường riêng biệt bởi hai cặp vạch trắng nét liền. Từ 15.5, phần đường bên trong hai vạch kẻ liền nét màu trắng sẽ được tổ chức giao thông đảo chiều.

Cụ thể lộ trình như sau: Hai làn sát vỉa hè mỗi bên được giữ nguyên lưu thông một chiều cố định như hiện nay. Hai làn giữa tim đường sẽ tổ chức thành làn đảo chiều.

Giờ cao điểm sáng, "phần lõi" 2 làn giữa tim đường được ưu tiên cho hướng từ An Sương vào trung tâm, nâng lên 4 làn xe để phục vụ dòng phương tiện vào nội đô. Vào giờ cao điểm chiều, kịch bản sẽ đảo ngược, dành 4 làn xe cho hướng từ trung tâm về đường Trường Chinh (ra ngã tư An Sương) để giảm tải áp lực giao thông giờ tan tầm.

Ngoài giờ cao điểm, hai làn đường này được tổ chức lưu thông hai chiều bình thường.

Cộng Hòa là trục giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc với sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM

Để phục vụ phương án này, các đơn vị chức năng đã khẩn trương tháo dỡ dải phân cách bê tông trồng cây xanh cũ, thực hiện tái lập mặt đường. Hai làn đảo chiều sẽ được ngăn cách với các làn còn lại bằng dải phân cách thép.

Bên cạnh đó, thời gian qua, cơ quan chức năng cũng cải tạo kích thước các đảo cây xanh, tháo dỡ một số dải phân cách cố định trên đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao Cộng Hòa đến Phạm Văn Bạch).

Đường Cộng Hòa cùng với Trường Chinh là hai trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc TP.HCM với trung tâm. Với mật độ phương tiện lớn, khu vực này thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. 

Sở Xây dựng TP.HCM kỳ vọng việc tháo dỡ dải phân cách, kết hợp tổ chức lại làn xe và hạ tầng mặt đường sẽ nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân trên tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc bậc nhất thành phố.

