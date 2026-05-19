Lần đầu tiên Việt Nam có 'ATM vé nghĩa tình', nhiều người TP.HCM được đi metro miễn phí

Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HM (HTV) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) triển khai, sẽ chính thức vận hành từ 5.6 tại các ga metro trọng điểm. Đây cũng là dịp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, góp phần xây dựng thói quen sử dụng phương tiện công cộng xanh, văn minh trong cộng đồng.

"ATM vé nghĩa tình" ra đời với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của thành phố ẢNH: HURC 1

Khác với những chiếc ATM thông thường, mô hình này không trao tiền mặt mà trao những chuyến đi miễn phí cho người cần hỗ trợ. Chương trình được vận hành như một nhịp cầu kết nối giữa các nhà hảo tâm và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẽ đồng hành đóng góp kinh phí, tương đương với việc "trả trước" cho số lượng vé metro được trao tặng cho các trường hợp khó khăn mỗi mỗi ngày. Đến thời điểm hiện tại, "ATM vé nghĩa tình" đã huy động được quỹ vé cơ bản cung cấp từ 500 - 1.000 vé miễn phí mỗi ngày từ các tổ chức lớn.

Chương trình cũng công bố chính thức hướng dẫn cụ thể dành cho hành khách cần hỗ trợ có thể nhận vé miễn phí thông qua máy kiosk bán vé tự động - gọi là "ATM vé nghĩa tình" - được lắp đặt tại các nhà ga (ga Bến Thành và ga Bến xe Suối Tiên). Hành khách sử dụng dùng Căn cước hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, lựa chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu tại cây ATM đặc biệt này.

Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ được nhận 1 vé trong mỗi lần thao tác và phải cách ít nhất 30 phút mới được nhận thêm vé.

Ông Cao Anh Minh - Tổng giám đốc HTV cho biết: "ATM vé nghĩa tình" là sự tiếp nối tinh thần "Chung tay một tấm lòng", nơi mỗi tấm vé không chỉ hỗ trợ một chuyến đi mà còn gửi gắm sự quan tâm, đồng hành và nghĩa tình của TP.HCM dành cho người dân. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng để ngày càng có thêm nhiều hành trình được tiếp sức".

Ông Lê Minh Triết - Giám đốc HURC1 chia sẻ: "Chương trình "ATM vé nghĩa tình" không chỉ trao đi những tấm vé metro miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng xanh. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần xây dựng một TP.HCM hiện đại, nhân văn và nghĩa tình hơn mỗi ngày".

Chương trình không chỉ nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp mà còn đón nhận sự hưởng ứng của nhiều người dân muốn đồng hành. Sau giai đoạn công bố và kết nối nguồn lực xã hội hóa, chương trình dự kiến đưa vào hoạt động từ 5.6 tại một số ga metro thuộc tuyến số 1.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân muốn đóng góp có thể theo dõi thông tin chi tiết về cách hoạt động và cách thức đóng góp, tiếp nhận vé nghĩa tình sẽ được Ban tổ chức cập nhật trên các kênh chính thức tại nhà ga và trên Htv.vn/ATMVeNghiaTinh (kể từ 5.6) .



