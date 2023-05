Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện vô địch cuộc thi làm phim quốc tế

Your World (thế giới của bạn) là cuộc thi làm phim thường niên dành cho học sinh từ 14-17 tuổi tại các trường thuộc mạng lưới đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh. Với chủ đề "Good health and Well-being" (Sức khỏe thể chất và tinh thần), nội dung của Your World 2022-2023 có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu số 3 về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Trong năm thứ 3 tham gia, Việt Nam có 5 đại diện đều đến từ Hà Nội gồm Trường THCS Cầu Giấy, Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây cũng là năm thứ ba Việt Nam gia nhập mạng lưới các trường đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh với 12 trường công lập thuộc chương trình Cambridge cùng một số trường tư thục và các chương trình học trực tuyến. Trên thế giới, mạng lưới này đang có 2.100 trường thành viên, đã và đang hỗ trợ hơn 100.000 giáo viên cùng hàng triệu học sinh.