Lần đầu tiên Việt Nam ghép đa tạng domino

Sáng 19.3, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép đa tạng domino đầu tiên tại Việt Nam.

Sơ đồ ghép gan domino ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Trước đó, ngày 13.3, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã thực hiện loạt các ca ghép tạng từ người hiến chết não.

Trong đó có 1 bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp là amyloidosis (thoái hóa bột) được ghép đồng thời cả tim và gan.

Đây là phẫu thuật ghép gan domino lần đầu tiên tại Việt Nam: lá gan từ người bị thoái hóa bột được sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác bị ung thư gan trên nền gan xơ.

Những giờ mổ đặc biệt

Người hiến tạng là nữ, 42 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, chết não sau tai nạn giao thông. Các bệnh nhân trong danh sách chờ ghép tạng được nhập viện cấp cứu để làm các xét nghiệm đánh giá mức độ hòa hợp.

Kết quả, người nhận tim - gan là nam, 53 tuổi, được chẩn đoán mắc amyloidosis di truyền do đột biến gen transthyretin (TTR). Bệnh nhân suy tim, dày thành cơ tim. Chức năng gan còn tốt, gan không xơ và chưa có biểu hiện suy gan.

Trên cơ sở bệnh amyloidosis di truyền đã gây tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là bệnh cơ tim thâm nhiễm tiến triển, bệnh nhân được chỉ định ghép tim - gan đồng thời, để vừa thay thế cơ tim bị thâm nhiễm amyloidosis vừa loại bỏ nguồn sản xuất protein TTR đột biến từ gan. Tuy nhiên gan của bệnh nhân này hoàn toàn khỏe mạnh, có thể sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác.

Người nhận gan từ bệnh nhân rối loạn chuyển hóa amyloidosis là nam, 64 tuổi. Bệnh nhân được phát hiện ung thư gan trên nền xơ gan kèm huyết khối tĩnh mạch cửa. Nếu không được ghép gan, thời gian sống thêm rất ngắn.

Ca mổ lấy tạng được bắt đầu lúc 15 giờ. Đến 17 giờ, các tạng được lấy bao gồm: tim và gan cho một bệnh nhân; hai thận được lấy cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bệnh nhân nhận tim và gan được bắt đầu lúc 15 giờ. Đến 17 giờ được cắt cả tim và gan có tuần hoàn ngoài cơ thể, đến 18 giờ kết thúc ghép tim; 19 giờ kết thúc ghép gan.

Ngay sau ghép, tim đã đập trở lại; gan ghép tiết mật tốt chứng tỏ tim và gan đã hoạt động ngay sau ghép. Tổng thời gian mổ ghép gan, tim đồng thời là 7 giờ.

Bệnh nhân nhận gan ghép được tiến hành lúc 16 giờ, gan ghép từ bệnh nhân amyloidosis. Ngay sau ghép gan đã tiết mật, thời gian mổ ghép gan là 6 giờ.

Sau ghép, cả 2 bệnh nhân đều rút nội khí quản sau 12 giờ, các chức năng tạng ghép hồi phục nhanh chóng. Sau 72 giờ cả 2 bệnh nhân tỉnh táo, ngồi dậy, ăn uống được.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, đánh giá, với thành công này Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã ghi danh trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam và thế giới bằng những kỹ thuật phức tạp trong ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng. Đó là những kỹ thuật ghép gan toàn bộ có thay đoạn tĩnh mạch chủ, chia gan để ghép, ghép đồng thời gan tim, gan thận và bây giờ là ghép gan domino.

Thành công đặc biệt này thêm sự tin cậy của người bệnh trong và ngoài nước, đặc biệt ý nghĩa khi Việt Nam đang phát triển du lịch y tế.