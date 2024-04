Lăn kim có hiệu quả thế nào trong thẩm mỹ da?

Lăn kim là gì?

Lăn kim là một phương pháp được nhiều bác sĩ da liễu sử dụng để điều trị các tình trạng da khác nhau. Ngày nay lăn kim được ưa dùng và được sử dụng khá phổ biến trong thẩm mỹ da. Vậy lăn kim có tác dụng như thế nào trong điều trị các bất thường thẩm mỹ da và tại sao lăn kim lại có hiệu quả như vậy?

ThS-BS Trần Thị Thúy Phượng - giảng viên bộ môn Da liễu Đại học Y Dược TP.HCM, hiện đang tham gia điều trị tại Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết lăn kim được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều kim nhỏ, vô trùng để lăn trên bề mặt da tạo ra các thương tổn nhỏ. Các thương tổn này sâu tới lớp bì của da, kích thích tái tạo da, trẻ hóa da.

Hiệu quả của lăn kim

Lăn kim còn tạo ra các tác động cơ học ở vùng sẹo lõm, kích thích tạo collagen và elastin mới cũng như giúp hiện tượng tái tạo mạch máu xảy ra. Ngoài ra, lăn kim tạo ra vô số các kênh siêu nhỏ giúp đưa thuốc xuyên qua lớp thượng bì, tăng hấp thu các hoạt chất điều trị. Sẹo lõm do mụn là ứng dụng có nhiều bằng chứng ủng hộ với điều trị bằng lăn kim. Do đó hiện nay lăn kim được chỉ định khá rộng rãi trong điều trị sẹo lõm.

Các nghiên cứu cho thấy lăn kim giảm độ nặng của sẹo lõm từ 1 - 2 bậc trong hầu hết các bệnh nhân. Sẹo đáy tròn (rolling) và sẹo hình hộp (boxcar) nông có hiệu quả hơn so với sẹo đáy nhọn (icepick). Thông thường, mỗi liệu trình điều trị cách nhau mỗi 4 tuần. Có thể kết hợp với lột da bằng hóa chất, huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), tách đáy sẹo và kỹ thuật CROSS. Ngoài ra, các loại sẹo khác như sẹo bỏng, sẹo thủy đậu và rạn da cũng cho thấy cải thiện khi điều trị với lăn kim.

Lăn kim cũng đã được chứng minh có hiệu quả rõ rệt trong điều trị nếp nhăn và trẻ hóa da. Sau lăn kim, xuất hiện sự tái sắp xếp lại các bó sợi collagen đang có và kích thích tăng sinh các thành phần cấu trúc mới làm căng bề mặt da. Song song với lăn kim, có thể kết hợp với bôi các sản phẩm kích thích lành thương và tăng tạo collagen để tăng cường hiệu quả điều trị.

Bên cạnh các bất thường trên da, rụng tóc cũng là một chỉ định có thể ứng dụng lăn kim để kết hợp điều trị. Lăn kim giúp kích thích nhú bì và hoạt hóa tế bào gốc trong nang tóc; tăng tuần hoàn tại nang tóc; kích thích điều chỉnh sự phát triển của tóc.

Tác dụng phụ không mong muốn của lăn kim

Mặc dù lăn kim an toàn và hiệu quả nhưng cũng có một vài tác dụng phụ như đỏ da, phù nề sau thủ thuật. Những tác dụng phụ khác gồm: bầm, khô da, bong tróc da. Chảy máu nhiều hiếm gặp sau lăn kim, chỉ xảy ra khi điều trị quá sâu. Bạn cần nói với bác sĩ tiền căn sử dụng thuốc kháng đông để tránh nguy cơ chảy máu.

Ngoài ra, còn có thể gặp một số tác dụng phụ nghiêm trọng khác như nhiễm trùng, thay đổi sắc tố, dị ứng với thuốc thoa. Cuối cùng, ThS-BS Trần Thị Thúy Phượng cho biết một số người không nên sử dụng lăn kim như có nhiễm trùng da đang hoạt động, mụn hoạt động và có cơ địa sẹo lồi. Để giảm thiểu tác dụng phụ như trên, lăn kim cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu có kinh nghiệm.

Hướng dẫn chăm sóc da sau lăn kim

Theo ThS-BS Trần Thị Thúy Phượng, chăm sóc da sau lăn kim bước không thể thiếu giúp giảm thiểu các tác dụng phụ sau lăn kim và tăng hiệu quả của lăn kim. Sau điều trị, chúng ta có thể dùng kem dưỡng ẩm không gây dị ứng từ 2 - 4 lần/ngày trong 3 - 5 ngày giúp cho các tổn thương được tái tạo tốt hơn. Kem chống nắng với chỉ số SPF > 30 được khuyên dùng trong vòng một tuần đầu sau điều trị. Bạn có thể trang điểm sau 2 ngày, và dùng các sản phẩm chăm sóc da thông thường sau 5 - 7 ngày.

Sau lăn kim có thể dùng kem dưỡng ẩm để các tổn thương được tái tạo tốt hơn

Có thể kết hợp thêm 1 số loại thuốc trị sẹo để gia tăng hiệu quả

Có lăn kim tại nhà được không?

Hiện nay có khá nhiều dụng cụ lăn kim có thể sử dụng tại nhà, các dụng cụ này có kim ngắn hơn và cùn hơn so với các dụng cụ sử dụng bởi bác sĩ. Các dụng cụ này ít xâm lấn da nên bệnh nhân sẽ cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng lăn kim do bác sĩ thực hiện. Cũng do đó mà sử dụng các dụng cụ này sẽ cho hiệu quả ít hơn khi được điều trị bởi bác sĩ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý các thiết bị này khó để vệ sinh, do đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc tổn thương da, đặc biệt khi kim thâm nhập vào da.

Cuối cùng, ThS-BS Trần Thị Thúy Phượng kết luận rằng lăn kim là một phương pháp an toàn và hiệu quả để cải thiện các tình trạng da. Nó có thể giúp làm giảm nếp nhăn, giảm sẹo, se khít lỗ chân lông, trẻ hóa da và hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc. Sử dụng các dụng cụ lăn kim tại nhà dễ chịu hơn nhưng dễ để lại tác dụng phụ hơn, do đó cần thận trọng khi tự sử dụng các dụng cụ lăn kim tại nhà. Nếu bạn mong muốn sử dụng lăn kim để cải thiện các vấn đề về da một cách hiệu quả và an toàn nhất, bạn nên được bác sĩ chuyên khoa da liễu tư vấn và điều trị.