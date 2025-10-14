Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live ‘Làn sóng’ kiều bào, người nước ngoài đến Việt Nam chữa hiếm muộn

Huỳnh Na
Huỳnh Na
14/10/2025 08:00 GMT+7

IVF Tâm Anh được vinh danh kỷ lục châu Á, là nơi đầu tiên có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình 'lab trong lab' giúp tăng chất lượng phôi và vượt trội về tỷ lệ đậu thai, góp phần đưa lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam vươn ra thế giới.

Với nhiều tiến bộ vượt bậc về công nghệ nuôi cấy phôi, trang thiết bị y tế, đội ngũ chuyên gia tay nghề cao làm chủ mọi kỹ thuật khó và chi phí thấp hơn so với các nước, mỗi năm, lượng vợ chồng là kiều bào, người nước ngoài từ khắp các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan,... đến IVF Tâm Anh (Việt Nam) điều trị hiếm muộn ngày càng tăng cao.

20 giờ thứ ba, ngày 14.10.2025, các bác sĩ Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Điều trị hiếm muộn xuyên biên giới: Tư vấn IUI/IVF cho người nước ngoài và cặp đôi ở xa trung tâm".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
