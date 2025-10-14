Với nhiều tiến bộ vượt bậc về công nghệ nuôi cấy phôi, trang thiết bị y tế, đội ngũ chuyên gia tay nghề cao làm chủ mọi kỹ thuật khó và chi phí thấp hơn so với các nước, mỗi năm, lượng vợ chồng là kiều bào, người nước ngoài từ khắp các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan,... đến IVF Tâm Anh (Việt Nam) điều trị hiếm muộn ngày càng tăng cao.

20 giờ thứ ba, ngày 14.10.2025, các bác sĩ Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Điều trị hiếm muộn xuyên biên giới: Tư vấn IUI/IVF cho người nước ngoài và cặp đôi ở xa trung tâm".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn , vnvc.vn ; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh , VNVC Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh , VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.