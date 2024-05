Làn sóng phản đối cuộc chiến Gaza dâng cao tại Mỹ

Đài CNN ngày 30.4 đưa tin hàng chục sinh viên vừa chiếm tòa nhà Hamilton Hall của Đại học Columbia ở khu Manhattan (bang New York, Mỹ) nhằm biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza. Đây cũng là tòa nhà nổi tiếng với cuộc biểu tình của sinh viên Mỹ vào năm 1968 nhằm phản đối chiến tranh Việt Nam. Đại học Columbia là một trong nhiều nơi diễn ra các cuộc biểu tình trong khoảng 2 tuần qua, buộc lực lượng chức năng phải bắt giữ hàng trăm người.



Biểu tình lan rộng

Hơn 100 người biểu tình bị bắt giữ hôm 18.4, sau khi Đại học Columbia nhờ cảnh sát giải tán một khu trại của những người biểu tình ủng hộ người Palestine. Động thái trên thể hiện cam kết của chủ tịch trường là bà Nemat Shafik trước Quốc hội Mỹ rằng bà sẵn sàng trừng phạt các cuộc biểu tình trái phép trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, việc bắt giữ đã dẫn đến làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng trên cả nước.

Biểu tình ủng hộ người Palestine tại Đại học Columbia (bang New York, Mỹ) ngày 29.4 AFP

Nhiều sinh viên dựng lều tại các trường đại học, yêu cầu nhà trường cắt mọi quan hệ tài chính với Israel, cũng như với các công ty bị cáo buộc tạo điều kiện cho Israel tiến hành chiến dịch ở Gaza hoặc hưởng lợi từ cuộc chiến. Những người biểu tình còn yêu cầu ân xá cho những sinh viên hoặc thành viên khoa bị kỷ luật hoặc bị bắt vì tham gia biểu tình. Israel và những người ủng hộ nước này gọi các cuộc biểu tình trên là bài Do Thái, trong khi một số người chỉ trích rằng cáo buộc này nhằm bịt miệng những người phản đối. Dù một vài người biểu tình có đưa ra những phát biểu bài Do Thái và đe dọa bạo lực, những người tổ chức biểu tình - trong đó có cả người Do Thái - cho hay đây là một phong trào hòa bình nhằm bảo vệ quyền của người Palestine và phản đối chiến tranh, theo CNN.

Biện pháp đối phó

Sau khi cảnh sát bắt giữ các sinh viên tại Đại học Columbia, hàng chục sinh viên biểu tình cũng bị bắt giữ tại Đại học New York (bang New York) và Đại học Yale (bang Connecticut). Tại Đại học Texas ở Austin (bang Texas), cảnh sát trang bị chống bạo loạn cưỡi ngựa đến giải tán một cuộc biểu tình tương tự, trong khi gần 100 sinh viên tại Đại học Nam California (bang California) cũng bị bắt. Tại Đại học Emory ở Atlanta (bang Georgia), lực lượng chức năng giải tán một cuộc biểu tình và bắt giữ 28 người, trong đó có một số giáo sư. Ngoài ra, 108 người biểu tình bị bắt tại Đại học Emerson (bang Massachusetts), còn tại Đại học Bách khoa Virginia (bang Virginia), 91 người bị bắt và bị truy tố vì từ chối giải tán theo lệnh cảnh sát.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết các trường đại học tự quyết định về sự hiện diện của cảnh sát, trong khi không nói rõ liệu những người biểu tình nên bị xử lý hay không. CNN dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lặp lại việc Tổng thống Joe Biden ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa, trong khi chỉ trích những giọng điệu bài Do Thái hay kêu gọi bạo lực. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tỏ ý sẽ cân nhắc việc cắt ngân sách liên bang cho những trường để xảy ra biểu tình.

