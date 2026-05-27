Làn sóng sa thải trong ngành công nghệ tăng cao giữa cơn sốt AI

Ngành công nghệ vượt mốc 100.000 việc làm bị cắt giảm

Theo TechSpot, làn sóng sa thải trong ngành công nghệ tiếp tục tăng trong năm 2026, với tổng số việc làm bị cắt giảm đã vượt mốc 100.000 chỉ sau vài tháng đầu năm. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi thị trường việc làm TrueUp, con số này phản ánh đợt điều chỉnh nhân sự mới của ngành công nghệ toàn cầu sau giai đoạn tuyển dụng mạnh những năm trước.

Danh sách các doanh nghiệp công bố cắt giảm nhân sự tiếp tục nối dài với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Meta, Cisco, Intuit, Autodesk và CrowdStrike. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ siết chặt chi phí, đồng thời tái phân bổ nguồn lực sang những lĩnh vực được xem là có tiềm năng tăng trưởng cao hơn.

Làn sóng sa thải công nghệ tiếp diễn trong năm 2026, với số lao động bị ảnh hưởng được dự báo có thể chạm 370.000 người ẢNH: TRUEUP

Làn sóng cắt giảm hiện nay cho thấy thị trường việc làm công nghệ vẫn chưa thực sự ổn định sau những đợt sa thải kéo dài từ năm 2022 đến nay. Sau giai đoạn mở rộng mạnh về nhân sự trong thời kỳ nhu cầu số hóa tăng cao, nhiều công ty đang quay lại với chiến lược kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.

Dù ngành công nghệ từng được xem là khu vực có tốc độ tuyển dụng nhanh và mức đãi ngộ cao, bức tranh hiện tại cho thấy áp lực ngày càng lớn với lực lượng lao động, đặc biệt ở các vị trí có thể bị tự động hóa hoặc nằm ngoài nhóm ưu tiên đầu tư mới.

AI là động lực mới cho tái cấu trúc nhân sự

Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất trong làn sóng sa thải năm nay là trí tuệ nhân tạo. Khi các công ty đẩy mạnh đầu tư vào AI, nguồn lực tài chính và nhân sự đang được phân bổ lại, kéo theo việc cắt giảm ở những bộ phận không còn phù hợp với chiến lược mới.

Tuy vậy, AI không phải nguyên nhân duy nhất. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang xử lý hệ quả từ việc tuyển dụng quá nhanh trong giai đoạn tăng trưởng trước đó, đồng thời chịu sức ép từ nhà đầu tư trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận.

Một số lãnh đạo công nghệ gần đây công khai nhấn mạnh AI sẽ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, từ phát triển phần mềm đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu nhân sự ở một số vai trò có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Các vị trí như hỗ trợ khách hàng, vận hành nội bộ, tuyển dụng, kiểm thử phần mềm hoặc một phần công việc lập trình mang tính lặp lại có thể chịu áp lực lớn hơn khi doanh nghiệp tăng ứng dụng AI. Ngược lại, nhu cầu tuyển dụng có thể tăng ở các nhóm kỹ năng liên quan đến dữ liệu, học máy, bảo mật AI, hạ tầng điện toán và tích hợp công cụ AI vào quy trình làm việc.

Làn sóng sa thải hiện nay phản ánh sự dịch chuyển ưu tiên của ngành công nghệ, nơi AI vừa tạo áp lực lên một số công việc, vừa mở ra nhu cầu nhân lực mới.