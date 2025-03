Làn sóng smartphone tầm trung pin khủng 8.000 mAh sắp xuất hiện

Realme được cho là một trong những công ty đang thử nghiệm việc trang bị thỏi pin dung lượng 8.000 mAh vào mẫu smartphone cao cấp mà họ sắp ra mắt có tên Realme GT8 Pro. Không chỉ Realme, OnePlus và Oppo cũng đang nghiên cứu loại pin dung lượng cao tương tự.

Xu hướng pin 8.000 mAh đang được các nhà sản xuất smartphone hướng đến ẢNH: REALME

Mới đây, Honor được cho là đang phát triển một chiếc smartphone tầm trung mới với pin 8.000 mAh. Công ty này đang tập trung vào công nghệ pin mật độ cao hơn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về thời lượng pin dài hơn. Việc trang bị pin lớn như vậy cho một smartphone tầm trung là điều không thể trước đây, tuy nhiên động thái từ Honor đang biến mọi thứ không thể thành có thể.

Chiếc smartphone tầm trung với pin lớn của Honor được kỳ vọng sẽ đi kèm loa chất lượng cao, mang lại âm lượng lớn hơn tới 300% so với các mẫu tầm trung thông thường. Ngoài ra, thiết bị cũng có thể được trang bị chip Snapdragon 7 series, mặc dù thông tin chi tiết về model vẫn chưa được công bố. Hiện tại, ngày phát hành của sản phẩm vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên với việc các đối thủ Trung Quốc khác cũng chuẩn bị ra mắt smartphone 8.000 mAh trong năm nay, không có gì ngạc nhiên nếu Honor cũng tham gia vào cuộc đua này.

Công nghệ silicon carbon cho phép tăng dung lượng lưu trữ trong không gian nhỏ hơn ẢNH: REDMAGIC

Người dùng smartphone tầm trung thêm hứng khởi

Sự xuất hiện của pin lớn trên smartphone tầm trung là một chiến thắng lớn cho người dùng vì thời lượng pin luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khi lựa chọn điện thoại. Với sự phát triển của công nghệ pin silicon carbon, tương lai có vẻ tươi sáng cho người dùng smartphone, ít nhất tại Trung Quốc. Công nghệ này cho phép silicon lưu trữ nhiều ion lithium gấp 10 lần so với than chì, làm cho pin hiệu quả hơn so với pin lithium-ion thông thường.

Tuy nhiên, tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào kích thước. Các yếu tố như tối ưu hóa phần mềm cũng đóng vai trò quan trọng, vì vậy các thử nghiệm thực tế sẽ là thước đo chính xác về hiệu suất của pin 8.000 mAh. Điều đáng chú ý là những loại pin dung lượng cao này đang được tích hợp vào những thiết kế mỏng và đẹp mắt.

Để so sánh, Galaxy Tab S10 FE sắp ra mắt cũng được cho là sẽ có pin 8.000 mAh, nhưng đó là một chiếc máy tính bảng, vốn lớn hơn nhiều so với smartphone tầm trung. Trong khi một số smartphone đã tích hợp pin lớn hơn trước đây, chúng thường phải hy sinh thiết kế mỏng và thời trang mà các thương hiệu như Honor và OnePlus đang theo đuổi.

Nếu Apple và Samsung tham gia vào xu hướng pin silicon carbon, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những chiếc iPhone và điện thoại Galaxy trong tương lai cung cấp thời lượng pin tốt hơn.