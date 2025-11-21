Lân sư rồng lên màn ảnh rộng như môn thể thao đỉnh cao

Xuất hiện trên màn ảnh rộng với dự án Sức bật trái tim, lân sư rồng được kỳ vọng không chỉ tạo dấu ấn điện ảnh mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt.

Không dừng lại ở những màn biểu diễn phục vụ lễ hội thông thường, phim “Sức bật trái tim” khai thác sâu vào thế giới của những vận động viên lân sư rồng chuyên nghiệp ẢNH: ĐPCC

Tại đây, bộ môn đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa thể lực phi thường, kỹ thuật chuẩn xác và sự ăn ý tuyệt đối của đồng đội.

Lân sư rồng: Từ lễ hội dân gian đến tinh thần thể thao chuyên nghiệp

Khác với nhiều bộ phim trước chỉ xem lân - sư - rồng như phông nền lễ hội, Sức bật trái tim đi sâu vào hành trình của những vận động viên thực thụ. Bộ môn đòi hỏi nền tảng thể lực mạnh mẽ, kỹ thuật chính xác và sự phối hợp hoàn hảo – đặc trưng của thể thao biểu diễn đỉnh cao.

Ê kíp đoàn phim cùng khách mời ngày khai máy ẢNH: BTC

Tại sự kiện ra mắt, tiến sĩ Phạm Quang Long - Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam - nhấn mạnh: "Lân sư rồng là bộ môn nghệ thuật dân tộc đặc sắc, nhưng đã đến lúc công chúng cần nhìn nhận nó đúng với vị thế của một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, nơi các vận động viên phải khổ luyện nghiêm túc như bất kỳ môn thể thao thành tích cao nào khác.

Đây có thể xem là lần đầu tiên tinh hoa lân sư rồng Việt Nam được đưa lên màn ảnh rộng với sự đầu tư công phu và chuyên nghiệp. Việc Liên đoàn đồng hành cùng dự án là để đảm bảo tính chân thực về chuyên môn, kỹ thuật, sao cho từng đội hình thi đấu, từng tinh thần 'fair-play' (chơi đẹp) được tái hiện trọn vẹn, giữ đúng 'hồn cốt' Việt của bộ môn. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không chỉ dừng lại ở thành công điện ảnh, mà là khát vọng cùng nhau tôn vinh lòng tự hào dân tộc, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc mang văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới".

"Lát cắt" về tâm lý của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại

Không chỉ là câu chuyện về thể thao, bộ phim còn là lát cắt về tâm lý của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại, đặc biệt trong kết nối giữa các thế hệ.

Đạo diễn Khoa Nguyễn chia sẻ thêm góc nhìn về bộ phim ẢNH: BTC

Đạo diễn Khoa Nguyễn chia sẻ: "Phim phản chiếu những mâu thuẫn điển hình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại: giữa cái tôi cá nhân và sự kỳ vọng của gia đình, giữa việc chạy theo xu hướng và gìn giữ bản sắc".

Để lột tả chân thực hình ảnh các vận động viên, dàn diễn viên trẻ như Võ Hoài Anh, Anh Tú Wilson, Thiện Nhân, Thiết Yến… đã phải trải qua quá trình tập luyện thể lực cường độ cao cùng các nghệ nhân chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên NSƯT Võ Hoài Nam và con gái Võ Hoài Anh cùng đóng phim Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh các diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của những tên tuổi: NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Võ Hoài Nam. Đặc biệt, diễn viên Mai Thu Huyền không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, tiếp tục là “người kết nối” để lan tỏa các giá trị văn hóa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.



