Lần thứ 5 liên tiếp FWD Việt Nam được giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024'

Thành tích tuyệt đối là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam trong việc gắn kết, chăm sóc nhân viên cũng như xây dựng và duy trì môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng, hòa nhập và bền vững cho người lao động.



Các giải thưởng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam xuất sắc được trao tặng lần này bao gồm:

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" lần thứ 5 liên tiếp. Danh hiệu này không chỉ thể hiện mức độ gắn kết cao của nhân viên đối với tổ chức mà còn tái khẳng định vị thế môi trường làm việc lý tưởng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam trên quy mô toàn khu vực.

Với 4 giải thưởng về nhân sự, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng và hạnh phúc nhất

Giải thưởng "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất", bảo chứng cho các chính sách đảm bảo an sinh cho nhân viên và những nỗ lực xây dựng văn hóa quan tâm chăm sóc không chỉ giữa công ty với nhân viên mà còn được mở rộng đến các thành viên trong gia đình của nhân viên và cộng đồng.

Giải thưởng "Doanh nghiệp có chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật nhất", đánh dấu môi trường làm việc lý tưởng nhờ khuyến khích nhân viên thể hiện màu sắc bản thân và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Giải thưởng "Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững", ghi nhận những nỗ lực khuyến khích văn hóa học tập chủ động nhằm phát triển năng lực, kỹ năng và chuyên môn trong môi trường làm việc định hướng công nghệ và sáng tạo.

Tại FWD, sự năng động của nhân viên luôn được phát huy để xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng và hạnh phúc nhất

Chị Nguyễn Kim Mai Thư, Phó tổng giám đốc Quản trị nguồn nhân lực kiêm Phó tổng giám đốc Tiếp thị thương hiệu và Truyền thông FWD Việt Nam cho biết: "Trọn bộ 4 giải thưởng danh giá về nhân sự ở quy mô châu Á lần này là sự ghi nhận vô cùng ý nghĩa đối với công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam. Là thương hiệu nhà tuyển dụng trẻ, chúng tôi luôn tận dụng sự năng động và thế mạnh này của tổ chức để ứng dụng các xu hướng hiện đại vào việc xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng và hạnh phúc nhất. Mỗi nhân viên tại FWD luôn được tôn trọng, gắn kết và an tâm phát triển bền vững. Đây là một trong những trụ cột chính giúp FWD hiện thực hóa tầm nhìn "thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm".

HR Asia Awards - Nơi làm việc tốt nhất châu Á là giải thưởng thường niên của ngành nhân sự do Tạp chí HR Asia thực hiện. Theo khảo sát và báo cáo của HR Asia năm 2024, môi trường làm việc của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục có chỉ số gắn kết giữa nhân viên và tổ chức cao vượt trội so với toàn thị trường ở cả 3 hạng mục khảo sát chính: Giá trị cốt lõi - Core (văn hóa và đạo đức, lãnh đạo và tổ chức, sáng kiến hoạt động), Cá nhân - Self (gắn kết cảm xúc, lý trí, tâm hồn), Tổ chức - Group (suy nghĩ, cảm nhận, hành động).

Các hoạt động sáng tạo gắn kết nhân viên cũng được FWD Việt Nam chú trọng

