Lan tỏa giá trị áo dài qua chương trình 'Áo dài gắn kết gia đình Việt'

Chương trình diễn ra tại The Adora Dynasty với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thu hút đông đảo hội viên, khách mời và những người yêu áo dài tham dự. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm và lễ trao giải cuộc thi ảnh "Áo dài kể những câu chuyện xưa", nơi giới thiệu những khoảnh khắc gắn với ký ức gia đình, văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của tà áo dài trong đời sống đương đại.

Bà Nguyễn Thị Dậu - Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam tặng hoa và quà cho Ban giám khảo cuộc thi ảnh "Áo dài kể những câu chuyện xưa".

Bên cạnh đó, khách tham dự còn được lắng nghe tọa đàm "Gia đình Việt xưa và nay" do giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần chia sẻ; giao lưu với các gia đình tiêu biểu và thưởng thức bộ sưu tập áo dài "Giấc mơ của Mẹ". Không gian nghệ thuật của chương trình được nối dài bằng những ca khúc về quê hương, gia đình của nhạc sĩ Trần Tiến, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống và tinh thần gắn kết giữa các thế hệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phùng Thị Thu Thủy, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - TP.HCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam, cho biết sau 3 năm hoạt động, câu lạc bộ đã phát triển hơn 120 hội viên, tổ chức nhiều chương trình quảng bá áo dài, góp phần đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Bà Phùng Thị Thu Thuỷ - Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo bà Thu Thủy, áo dài không chỉ là một trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa, chứa đựng bản sắc và lịch sử của dân tộc. "Có những nét đẹp nếu không được gìn giữ bằng hành động và trao truyền sẽ trở nên xa lạ với thế hệ mai sau", bà nói, đồng thời khẳng định câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động bảo tồn, quảng bá áo dài, hướng đến mục tiêu đưa áo dài được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể.

Tại chương trình, Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam cũng công bố quyết định nâng cấp Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - TP.HCM thành Chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam TP.HCM. Theo ban tổ chức, việc chuyển đổi mô hình là dấu mốc mới, tạo điều kiện để đơn vị mở rộng quy mô hoạt động, kết nối các tổ chức, cá nhân yêu áo dài và triển khai nhiều chương trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong thời gian tới.

Bà Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CLB Di sản áo dài Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam trao quyết định thành lập Chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam TP.HCM cho đại diện Ban Chấp hành.

Những năm gần đây, cùng với nhiều hoạt động triển lãm, trình diễn, lễ hội và các diễn đàn văn hóa được tổ chức trên cả nước, áo dài tiếp tục được nhìn nhận không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là một biểu tượng của bản sắc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

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