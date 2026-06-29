Lan tỏa giá trị nhân văn của doanh nhân trẻ Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà trên Hành trình tri ân ẢNH: HỘI DNTVN

Tại điểm dừng chân ở Quảng Ngãi, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cùng với đó, 30 phần quà đã được trao tận tay các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng tổ chức khởi công và trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa dành cho các gia đình chính sách khó khăn.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà trên Hành trình tri ân ẢNH: HỘI DNTVN

Khởi hành từ Đắk Lắk, tiếp nối tại Gia Lai và khép lại tại Quảng Ngãi, hành trình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm các địa chỉ đỏ, trao tặng 90 phần quà (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) và hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng/căn) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn 3 tỉnh. Tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Được khởi xướng từ năm 2019, Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin đã trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội thường niên và giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau 7 mùa tổ chức, hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, từ Bắc Trung bộ, biển đảo phía nam, Tây Bắc, Tây Nam bộ, đến Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà trên Hành trình tri ân ẢNH: HỘI DNTVN

Chương trình đã trao tặng hàng nghìn suất quà; hỗ trợ xây dựng 29 căn nhà tình nghĩa; đồng thời trao hàng nghìn phần quà hiện vật thiết thực như sách vở, bút viết, thiết bị học tập và vật dụng sinh hoạt cho người dân, học sinh vùng khó khăn. Tổng nguồn lực huy động cho toàn chương trình đến nay đạt hơn 3.5 tỷ đồng. Mỗi phần quà, mỗi căn nhà được trao đi không chỉ là sự sẻ chia thiết thực, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những gia đình đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, hòa bình và sự phát triển của đất nước.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà trên Hành trình tri ân ẢNH: HỘI DNTVN

Không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng, Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin còn là dịp để cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong hệ thống Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Qua mỗi điểm đến, chương trình góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, mở rộng sự gắn kết giữa Trung ương Hội với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, vai trò của doanh nhân không còn chỉ dừng lại ở đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, mà còn nằm ở trách nhiệm kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội. Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin chính là minh chứng cho tinh thần đó. Mỗi chuyến đi là một dịp để thế hệ doanh nhân trẻ nhìn lại lịch sử, hun đúc tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và củng cố niềm tin vào sứ mệnh xây dựng đất nước phồn vinh.

Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia Hành trình tri ân ẢNH: HỘI DNTVN

Khép lại hành trình năm 2026, những giá trị mà chương trình mang lại sẽ còn tiếp tục được nối dài. Đó là hành trình của niềm tin, của trách nhiệm, của lòng biết ơn và của khát vọng phụng sự cộng đồng - những giá trị cốt lõi đang làm nên hình ảnh doanh nhân trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố nơi hành trình đã đi qua; các nhà tài trợ, các mạnh thường quân; cùng các thành viên trong đoàn đã đồng hành, góp phần làm nên một hành trình giàu ý nghĩa, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Doanh nhân trẻ Việt Nam.



