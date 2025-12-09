Lan tỏa giá trị OCOP, thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại Hội chợ Artigiano Milan

Năm nay, dưới sự chủ trì của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khu gian hàng quốc gia được tổ chức với một tầm nhìn chiến lược, tập trung vào chủ đề: "Sản phẩm OCOP Việt Nam: Hội tụ giá trị - Lan tỏa văn hóa".

Các sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ làng nghề của Hà Nội trưng bày tại triển lãm ẢNH: THU HẰNG

Khu trưng bày có quy mô trên 100 m2, được thiết kế mở, mang đậm bản sắc Á Đông đương đại. Đây không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm mà còn là cầu nối văn hóa, giúp khách tham quan châu Âu trực tiếp cảm nhận tinh hoa nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu tiên, các gian hàng Hà Nội, Việt Nam đã chứng kiến lượng lớn khách tham quan, kết nối và mua sắm sôi động.

Sự hiện diện của 10 doanh nghiệp uy tín từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã mang đến sự đa dạng của các dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo; đồng thời khẳng định bàn tay khéo léo của người thợ nghề như: gốm sứ, lụa, mây tre đan, cùng các sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm chất lượng cao như chè, cà phê, hạt điều và các loại trái cây sấy.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Enrico Brambilla, Tổng thư ký Liên đoàn thủ công mỹ nghệ Milan bày tỏ sự trân trọng đối với sự tham gia thường xuyên của Hà Nội, Việt Nam; đồng thời nhìn nhận tiềm năng lớn của các mặt hàng như gốm sứ, lụa và sơn mài trong việc đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ cao của thị trường Italia và châu Âu. Ông cam kết hỗ trợ Hà Nội, Việt Nam tham gia Hội chợ Artigiano 2026, mở đường cho sự hợp tác dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đề xuất ban tổ chức tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cung cấp thông tin sâu rộng về xu hướng thị hiếu thị trường và kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu châu Âu.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.