Lan tỏa nghĩa cử hiến tạng để cứu nhiều người hơn nữa

Tại buổi gặp mặt, TS-BS Lâm Việt Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ghép tạng là hoạt động y khoa đặc thù. Nếu không có sự hợp tác của các đơn vị chuyên môn, CSGT, khó có thể thực hiện được.

TS-BS Phạm Hữu Thiện Chí, Phó khoa Ngoại gan mật tụy Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để mổ lấy tạng, vận chuyển tạng, và ghép tạng thật nhanh. Thời gian bảo quản lạnh của tạng càng ít thì khi ghép cho bệnh nhân hiệu quả càng cao. Ca ghép tạng phức tạp và cần thời gian dài để hồi phục, vì vậy đến nay chúng tôi mới có thể thông báo với gia đình người hiến tạng rằng chúng tôi đã hoàn thành được tâm nguyện của họ”.

Lần đầu tiếp nhận và thực hiện ca mổ lấy tạng từ người hiến bị chết não, bác sĩ (BS) Hoàng Quốc Thắng, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, để hoàn thành được việc này, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ các ê kíp mổ, nhận và vận chuyển tạng. “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ việc mổ lấy tạng để hoàn thành tốt nhất ca mổ, bảo quản nguyên trạng những phần tạng được hiến”, BS Thắng chia sẻ.

Bên cạnh ê kíp mổ, lực lượng CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển tạng hiến đến nơi nhanh và an toàn. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08, bày tỏ niềm vinh dự khi nhiều lần phối hợp trong việc vận chuyển tạng: “Việc tham gia vận chuyển tạng thể hiện được sự chuyên nghiệp của lực lượng. Các tổ dẫn đường đã thực hiện nhuần nhuyễn việc vận chuyển tạng được hiến đến nơi nhanh và an toàn nhất”.

Mong nghĩa cử hiến tạng cứu người được lan rộng

Đang trong quá trình hồi phục tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh N.D.C (27 tuổi, quê Long An) xúc động: “Tôi chạy thận 3 lần 1 tuần thực sự rất mệt mỏi. Sau khi nghe tin có người hiến thận và mình đủ điều kiện tiếp nhận, tôi vô cùng cảm động và biết ơn món quá quý giá mà họ đã trao cho tôi”.





Anh N.V (quê Gia Lai), bị xơ gan, sau khi được ghép gan, anh đang hồi phục tích cực với niềm hy vọng vào cuộc sống mới. “Tôi vô cùng biết ơn và sẽ hết sức giữ gìn món quà này”, anh V. bộc bạch.

Một bệnh nhân khác được ghép thận đang hồi phục tích cực, bày tỏ tri ân người hiến. Bệnh nhân này mong rằng nghĩa cử hiến tạng cứu người sẽ được hưởng ứng rộng rãi, lan tỏa hơn nữa để những người như anh có thể trở lại cuộc sống bình thường.

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Chợ Rẫy), cho hay Bệnh viện Chợ Rẫy và các tỉnh phía nam đến nay đã tiếp nhận 42 trường hợp hiến tạng từ người chết não. TS-BS Dư Thị Ngọc Thu chia sẻ, là người trong cuộc, hôm nay nghe những lời cảm ơn của bệnh nhân, bà rất xúc động: "Chúng tôi dù cố gắng đến đâu, nếu không có sự giúp đỡ của các ê kíp BS ở bệnh viện khác và các anh CSGT phối hợp mở đường thì sẽ bị kẹt xe, nên rất cảm ơn các anh".

“Tôi mong rằng nghĩa cử hiến tạng cứu người này sẽ được lan rộng hơn nữa trong cộng đồng, để có nhiều bệnh nhân cần ghép tạng được cứu sống”, TS-BS Lâm Việt Trung, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Chợ Rẫy, bày tỏ.