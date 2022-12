Lan tỏa phong trào thanh niên khởi nghiệp trên quê hương Bác Tôn

Tạo mọi điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

Thời gian qua, tỉnh An Giang luôn tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, giải quyết việc làm và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, trong đó có việc thúc đẩy lực lượng thanh niên khởi nghiệp.

Nắm bắt được kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh đoàn An Giang đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tạo nên luồng gió mới mang màu sắc riêng của lực lượng thanh niên.

Tỉnh đoàn An Giang đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn để định hướng việc khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang”; tổ chức “Gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp”; “Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”; tập huấn kiến thức về khởi nghiệp ở các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc và tư vấn, định hướng trong học sinh, sinh viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Đồng thời, tổ chức một bộ máy chuyên trách của Tỉnh đoàn An Giang hoạt động về khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên.

Điển hình, từ tháng 7.2017, Tỉnh đoàn An Giang thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để tiếp thêm “doping” cho các startup kinh doanh. Sau đó, Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung tâm được hình thành với số vốn ban đầu 1 tỉ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Lộc Trời cam kết hỗ trợ 10 tỉ đồng để giúp thanh niên từ 18 - 35 tuổi có thêm vốn thực hiện các dự án khởi nghiệp. Tính đến tháng 11.2022, nguồn quỹ này đã hỗ trợ cho 70 dự án khởi nghiệp với tổng số tiền giải ngân hơn 5,2 tỉ đồng.

Nhận thấy trăn trở của các startup mới bắt đầu kinh doanh, lập nghiệp chính là việc đưa sản phẩm ra thị trường để tiếp cận người tiêu dùng, Tỉnh đoàn An Giang đã thành lập cửa hàng “Cung cấp sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương” đặt ở mặt tiền Tỉnh đoàn để người dân ủng hộ các sản phẩm khởi nghiệp do chính những thanh niên của tỉnh làm ra.





Xuất hiện nhiều gương điển hình

Được sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi và của Tỉnh đoàn và các cấp, các ngành địa phương, rất nhiều thanh niên tỉnh An Giang đã nắm bắt cơ hội.

Điển hình như chị Trần Thị Kim Ngân (28 tuổi, ngụ TX.Tân Châu) đã khởi nghiệp thành công với dự án mắm chao cá mè vinh. Năm 2020, chị Ngân bắt đầu khởi nghiệp với món cá mè vinh truyền thống của gia đình. Qua đó, chị được Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang hỗ trợ 80 triệu đồng để đầu tư công nghệ, phát triển nghề truyền thống. Hiện nay, sản phẩm mắm chao cá mè vinh của chị Ngân là một đặc sản quà tặng chủ lực của địa phương.

Còn anh Nguyễn Thứ Lễ (TP.Long Xuyên) đã được hỗ trợ vốn 60 triệu đồng để khởi nghiệp thành công với dự án ươm nuôi và kinh doanh cá bảy màu Guppy có xuất xứ từ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… theo công nghệ mới. Mỗi tháng, anh Lễ thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng từ mô hình này.

Nắm bắt nhu cầu sản phẩm quà tặng trên thị trường, anh Nguyễn Vũ Linh (28 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên) đã khởi nghiệp với các sản phẩm quà tặng, logo lưu niệm, văn phòng phẩm từ gỗ. Được Tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ vốn, anh Linh mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị. Nhờ đó, từ chỗ chỉ bán vài sản phẩm lúc khởi nghiệp, đến nay anh Linh đã lập xưởng bán hàng với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Sản phẩm lưu niệm từ gỗ của anh Linh hiện mặt ở rất nhiều sự kiện tại các tỉnh, thành trên cả nước. Mới đây, các sản phẩm lưu niệm vô cùng tinh xảo, độc đáo từ gỗ của chàng trai An Giang mang ra Hà Nội trưng bày tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gây ngỡ ngàng và thu hút sự quan tâm của đại biểu cả nước về dự.

Đó chỉ mới là một vài gương điển hình trong rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trên quê hương Bác Tôn. Hơn bao giờ hết, hiện nay, phong trào khởi nghiệp đang được lực lượng thanh niên trong tỉnh An Giang hưởng ứng mạnh mẽ.