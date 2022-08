Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đức Trọng

Theo đánh giá của UBND H.Đức Trọng (Lâm Đồng), những năm qua, được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, lực lượng Công an phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, tham mưu, sự vào cuộc phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân đồng tình ủng hộ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả như mô hình camera an ninh, Tổ tuần tra tự quản; xây dựng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn về an ninh trật tự (ANTT); khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa… Việc làm này đã góp phần vào kết quả chung của mô hình phòng chống tội phạm trên toàn huyện: giảm trộm cắp tài sản công dân; giảm đánh nhau, gây rối; giảm tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn xã, thị trấn; củng cố thế trận an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân; phòng ngừa và trấn áp tội phạm hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, đoàn kết làng xóm được bền chặt.

Theo Công an H.Đức Trọng, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được chú trọng. 8 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã phối hợp cùng với Công an các xã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình: tổ tuần tra tự quản; tổ tuần tra ANTT, camera an ninh, đội dân phòng phòng cháy chữa cháy… Hiện nay, trên địa bàn huyện đang hoạt động các mô hình: tiếng kẻng an ninh tại 8 xã, thị trấn; đội tuần tra tự quản, đội tuần tra nghĩa vụ, đội tuần tra an ninh; camera giám sát an ninh với hơn 1.000 mắt tại 15 xã, thị trấn; giáo xứ Kim Phát đảm bảo ANTT; tổ dân phố an toàn PCCC; đội dân phòng PCCC & CHCN; tiếng chuông cảnh báo tại thị trấn Liên Nghĩa; đổi gạo lấy vũ khí tại 15 xã, thị trấn; tổ chức tôn giáo không vi phạm pháp luật; ngõ bình yên, an toàn về ANTT; CLB không có tội phạm.

Cũng theo UBND H.Đức Trọng,để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực hơn, huyện yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn phải xác định công tác xây dựng phong trào này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị mình.





Đồng thời, rà soát loại bỏ những mô hình không còn phù hợp; xây dựng mới các mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, trên cơ sở “lấy dân làm gốc”, trong đó có lực lượng Công an làm nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất, tránh bệnh hình thức, chạy theo thành tích. Phong trào này phải được gắn với các phong trào cách mạng khác, gắn việc phòng ngừa xã hội với tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực ANTT; xây dựng thế trận an ninh và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay tại cơ sở…