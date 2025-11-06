Lan tỏa tinh thần hội nhập và tiếng nói Việt trên diễn đàn quốc tế

Tại sự kiện, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - vinh dự đảm nhận vai trò chủ tọa một phiên chuyên đề về phẫu thuật đầu cổ, đồng thời trình bày báo cáo bằng tiếng Anh về "Ca phẫu thuật u máu chiếm trọn thanh quản", một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn.

Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào, lời khẳng định về năng lực chuyên môn, uy tín của đội ngũ bác sĩ Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và thế giới.

Bệnh viện Nam Sài Gòn tiếp tục khẳng định vị thế chuyên môn

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương chụp hình cùng các chủ tọa phiên chuyên đề tại ASHNO 2025 ẢNH: BVCC

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tai Mũi Họng - Phẫu thuật đầu cổ, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương được Ban Tổ chức ASHNO 2025 tin tưởng phân công vai trò chủ tọa một trong những phiên chuyên đề quan trọng. Vai trò này không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của giới chuyên môn đối với BS Khương, mà còn là sự ghi nhận năng lực chuyên môn và uy tín của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Không chỉ dừng lại ở đó, bác sĩ Khương còn trình bày báo cáo bằng tiếng Anh về "Ca phẫu thuật u máu chiếm trọn thanh quản" - một trong những ca bệnh hiếm gặp trên thế giới, mang đến nhiều giá trị khoa học và ứng dụng lâm sàng thực tiễn.

Khi ranh giới giữa đường thở và lưỡi dao chỉ cách nhau vài milimét

Ca bệnh được ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương trình bày tại hội nghị là một trường hợp u máu lớn chiếm toàn bộ lòng thanh quản, gây khó thở và vướng khi nuốt – những triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường của đường hô hấp trên.

Hình ảnh khối u máu chiếm trọn thanh môn, không thấy cuốn và dây thanh ẢNH: BVCC

"Đây là một trong những ca phẫu thuật khó và hiếm gặp, khi ranh giới giữa đường thở và lưỡi dao chỉ cách nhau vài milimét, đặc biệt khi người bệnh lại có tiền căn thay van tim và dùng thuốc chống đông. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Vì vậy, ca mổ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán chính xác từng thao tác và phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa" - BS Khương chia sẻ.

Trước phẫu thuật, người bệnh được ngưng thuốc chống đông 5 ngày và mở khí quản chủ động để đảm bảo an toàn đường thở. Suốt nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ Khương cùng ê-kíp đã sử dụng đốt điện hai cực kết hợp dao siêu âm nhằm cắt triệt để khối u, hạn chế tối đa mất máu và bảo tồn cấu trúc thanh quản.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, chức năng nói, nuốt và hô hấp hoàn toàn bình thường. Kết quả này không chỉ thể hiện trình độ phẫu thuật chính xác, mà còn là minh chứng cho năng lực xử lý những ca bệnh phức tạp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.

Hội nghị ASHNO 2025 – Dấu ấn hội nhập quốc tế của ngành Tai Mũi Họng Việt Nam

Bác sĩ Khương cùng các đồng nghiệp tại ASHNO 2025 ẢNH: BVCC

Sự kiện quy tụ hơn 20 quốc gia từ châu Á, châu Âu đến Mỹ, cùng chia sẻ tri thức dưới chủ đề "Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững". Đây không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn là biểu tượng của tinh thần kết nối đa chuyên ngành giữa Tai Mũi Họng, Phẫu thuật đầu cổ, Ung thư, Mũi học, Y học giấc ngủ, Phẫu thuật thẩm mỹ, Thính học và các chuyên ngành liên quan.

Song song đó, Hội nghị Khoa học Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu cổ toàn quốc lần thứ 28 cũng diễn ra, tạo nên bầu không khí học thuật sôi nổi, nơi các chuyên gia Việt Nam cập nhật xu hướng điều trị hiện đại và khẳng định năng lực chuyên môn trong khu vực.

Thực tiễn song hành trên hành trình hội nhập

Sự hiện diện của bác sĩ Khương tại ASHNO 2025 không chỉ là niềm tự hào của riêng bác, mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi, chia sẻ và hội nhập của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

"Từ phòng mổ đến diễn đàn khoa học, chúng tôi luôn kiên định với tinh thần hội nhập không chỉ là đi xa hơn, mà là mang những gì tốt đẹp nhất của y học thế giới về phục vụ người dân Việt Nam" - ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương chia sẻ.

Lấy người bệnh làm trung tâm - Lấy tri thức làm nền tảng

Hơn 25 năm gắn bó trong lĩnh vực Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu cổ, ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương là một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm và uy tín hàng đầu, luôn lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi quyết định điều trị. Dưới sự dẫn dắt của bác, Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã trở thành một trong những chuyên khoa thế mạnh của bệnh viện, được đầu tư bài bản về đội ngũ nhân lực và công nghệ hiện đại.

"Tất cả vì người bệnh" - Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn ẢNH: BVCC

Khoa đảm nhiệm khám, chẩn đoán và điều trị toàn diện các bệnh lý vùng đầu cổ, từ những rối loạn thường gặp đến các phẫu thuật chuyên sâu như nội soi mũi xoang, phẫu thuật thanh quản, vi phẫu tai và tái tạo thẩm mỹ vùng mặt, giúp người bệnh tự tin sau phẫu thuật. Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị tiên tiến như hệ thống nội soi Olympus Visera Elite II OTV-S200, dao plasma, dao siêu âm… các bác sĩ tập trung hướng đến mức độ chính xác, phục hồi nhanh và an toàn cho người bệnh.

Với phương châm "Tất cả vì người bệnh", đội ngũ bác sĩ Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn không chỉ mang đến kết quả điều trị tối ưu mà còn kiến tạo trải nghiệm y tế nhân văn và chuyên nghiệp. Chính tinh thần ấy là nền tảng giúp các bác sĩ Nam Sài Gòn tự tin vươn tầm quốc tế, lan tỏa tri thức và tinh thần Việt trên các diễn đàn y khoa.