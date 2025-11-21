Lan tỏa tinh thần thể thao cộng đồng cùng “Không gian thể thao Thanh niên”

Thanh thiếu niên Thái Nguyên giờ đây có cơ hội rèn luyện thể thao tại “Không gian thể thao Thanh niên” vừa khánh thành

"Trạm sạc năng lượng" dọc 3 miền đất nước

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Theo thống kê của Cục Thể dục - Thể thao, Việt Nam đang có hơn 10 triệu người thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao phong trào trong năm 2024. Đáng chú ý, số người tham gia các hoạt động này có thể tăng 15% mỗi năm nếu cơ sở hạ tầng được đầu tư và đảm bảo chất lượng.

Cùng với đó, Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 đã đặt ra mục tiêu là đến năm 2030, 100% xã, phường có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn; tỷ lệ người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 42% dân số cả nước. Những con số ấy phản ánh rõ sự quan tâm của Nhà nước đối với việc phát triển thể lực và tầm vóc con người Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của thể thao trong việc hình thành lối sống năng động, tích cực trong xã hội hiện đại.

Hành trình "Tiếp năng lượng – bừng sức trẻ"

Hưởng ứng tinh thần đó, TCP Việt Nam đã khởi xướng dự án "Không gian thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" nhằm nâng cấp, cải tạo và xây dựng các sân chơi, nhằm tạo ra môi trường rèn luyện lành mạnh cho thanh niên tại nhiều địa phương trên cả nước. Dự án được triển khai với thông điệp "Tiếp năng lượng - Bừng sức trẻ", thể hiện khát vọng lan tỏa tinh thần thể thao, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hành trình “Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” của TCP Việt Nam tại Thái Nguyên

Theo kế hoạch, dự án sẽ nâng cấp 20 sân thể thao trong giai đoạn 2024 - 2026. Đến nay, chương trình đã đi được hơn hai phần ba chặng đường, với 14 sân thể thao được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại các địa phương như Tuyên Quang, Gia Lai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng... Mỗi sân thể thao khi đưa vào sử dụng đã nhanh chóng trở thành "trạm năng lượng" giúp thanh thiếu niên có không gian rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và duy trì lối sống tích cực.

Từ sân chơi mới đến hành trình tiếp sức năng lượng

Đồng hành cùng dự án "Không gian thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" là Quả bóng vàng Việt Nam 2024, Thanh niên sống đẹp 2024 - Nguyễn Tiến Linh. Là người mà sự nghiệp gắn liền với thể thao, Tiến Linh hiểu rất rõ giá trị của một không gian tập luyện hiện đại, chuyên nghiệp. Chính vì vậy, khi nhìn những sân chơi mới được đi vào hoạt động, nam cầu thủ này không chỉ có niềm vui của một đại sứ dự án, mà còn tràn đầy hứng khởi khi biết những bạn trẻ cùng yêu thể thao như anh lại có thêm một địa chỉ tập luyện để thỏa sức đam mê.

Anh chia sẻ: "Tôi tin rằng thể thao là một trong những cách thức đơn giản, hiệu quả nhất để rèn luyện ý chí và tinh thần vượt lên khó khăn của người trẻ. Vì thế, những sân chơi trong dự án "Không gian thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" không chỉ giúp các bạn trẻ rèn luyện sức khỏe, mà còn nuôi dưỡng tinh thần đồng đội, ý chí và niềm tin, tạo lực đẩy để các bạn chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống".

Tiến Linh với vai trò Đại sứ, đồng hành cùng TCP Việt Nam tiếp năng lượng cho thế hệ trẻ

Những giá trị mà Tiến Linh nhắc đến đã được chứng thực trên chính các sân thể thao mới. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, "sân chơi mới giúp chúng em có thêm động lực tập luyện, giảm thời gian dùng mạng xã hội và sống điều độ hơn".

Không cần đến những con số, chính tiếng cười, tiếng reo hò trên các sân thể thao là minh chứng sống động nhất cho sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn của dự án.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam cho biết: "Với TCP Việt Nam, việc đầu tư cho thể thao cộng đồng không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn là cách chúng tôi trao đi năng lượng sống và niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, khi được tiếp thêm năng lượng từ những không gian cộng đồng như vậy, giới trẻ Việt Nam sẽ ngày càng khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng bứt phá trên hành trình phía trước".

Đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà dự án "Không gian thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" hướng đến: góp phần bồi đắp một thế hệ trẻ đủ tâm - trí - lực góp phần cho sự phát triển của đất nước.