'Làng Cam' trên đất Việt: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt, sắt son

Cách đây gần nửa thế kỷ, khi làn sóng người dân Campuchia vượt biên sang VN để thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary, chính quyền, đồng bào và lực lượng bộ đội biên phòng Gia Lai đã dang tay đón nhận họ bằng tất cả tấm lòng nhân ái. Những ngôi làng như Triêl (xã Ia Pnôn) và Kloong (xã Ia O) của tỉnh Gia Lai là minh chứng sống động cho tinh thần tương trợ "một miếng khi đói bằng một gói khi no" giữa những năm tháng khó khăn chồng chất ấy.

Ông Nguyễn Ngọc Lương (thứ hai từ phải sang) trong một chuyến thăm bà con vùng đồng bào thiểu số, vùng biên giới phía tây Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai, chia sẻ: "Gần 50 năm đã trôi qua, nhưng nhắc đến thời khắc bi thương ấy, chúng ta vẫn không thể hình dung hết được sự khốc liệt mà người dân Campuchia phải trải qua. Những gia đình ly tán, những con người chỉ còn cách lựa chọn giữa cái chết và sự sống mong manh. Và chính trong lúc đói khổ nhất, đồng bào, chiến sĩ VN đã không ngần ngại sẻ chia từng bát cơm, từng tấm áo, như truyền thống nhân văn tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta".

Ngày nay, những người từng tị nạn năm xưa đã trở thành công dân VN, được tạo điều kiện học tập, phát triển kinh tế, và bảo tồn bản sắc văn hóa riêng. Nhiều gia đình trong các "Làng Cam" đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành triệu phú vùng biên. Đặc biệt, họ luôn được chính quyền quan tâm, động viên và tạo điều kiện thăm người thân bên kia biên giới, góp phần xây dựng tình đoàn kết giữa hai dân tộc VN - Campuchia.

Ông Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: "Câu chuyện thấm đẫm nước mắt ấy không chỉ là hồi ức về một giai đoạn bi tráng, mà còn là minh chứng cho lòng nhân ái, tình người và chính nghĩa của dân tộc VN. Những "cột mốc sống" nơi biên ải ấy đang góp phần giữ gìn biên cương và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước".

Theo ông Nguyễn Ngọc Lương, thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại các khu vực biên giới sau khi sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định. Các kế hoạch tập trung vào việc mở rộng mạng lưới y tế, trường học, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, ứng dụng công nghệ số và thu hút đầu tư vào khu vực.

"Chúng tôi không chỉ kế thừa các chính sách trước đó mà còn đặt ra chiến lược mới, đồng bộ hơn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng biên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số", ông Nguyễn Ngọc Lương nói.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Định - Gia Lai, việc phát triển kinh tế trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới rất được chú trọng. Mới đây, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng đoàn công tác đã đến nhiều địa phương phía tây Gia Lai để kiểm tra tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội. Tại những nơi này, ông Hồ Quốc Dũng đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển địa phương, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, trong đó có 2 làng Triêl (xã Ia Pnôn) và Kloong (xã Ia O).

Làng Triêl bây giờ trù phú với bạt ngàn cà phê, cao su, điều... ẢNH: TRẦN HIẾU

Những "Làng Cam" năm xưa, nay đã trở thành biểu tượng của niềm vui, sự hồi sinh và tình hữu nghị trường tồn giữa hai dân tộc VN - Campuchia.

Nhắn gửi đến người dân làng Triêl và làng Kloong hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ: "Những ai may mắn được sống trong hòa bình hãy cùng góp sức vun đắp, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Thế hệ trẻ hai bên cần chung tay xây dựng mối quan hệ ấy ngày càng bền chặt, sắt son hơn nữa. Hãy trân trọng quá khứ, hướng tới một vùng biên cương phát triển, sung túc và bình yên - nơi mỗi người dân đều là "viên gạch hồng" xây dựng nên nền móng vững chắc cho tình hữu nghị lâu dài".