Làng cờ vua thế giới xuất hiện thiên tài 3 tuổi

Bé Kushwaha và bố mẹ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES

Tờ The Guardian ngày 5.12 đưa tin bé trai người Ấn Độ Sarwagya Singh Kushwaha vừa trở thành kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử cờ vua được chấm điểm hệ số Elo chính thức của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), ở tuổi 3 năm 7 tháng 20 ngày.

Thần đồng cờ vua này đã vượt qua kỷ lục trước đó của đồng hương Anish Sarkar, người đạt cột mốc vào tháng 11 năm ngoái khi ở tuổi 3 năm 8 tháng 19 ngày.

Bé Kushwaha, đang đi nhà trẻ ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ, hiện có điểm hệ số Elo nhanh 1.572.

Để được FIDE chấm điểm hệ số Elo, một kỳ thủ cần đánh bại ít nhất một đối thủ đã có điểm Elo của FIDE. Điểm hệ số này là thang điểm đánh giá sức mạnh kỳ thủ dựa trên thành tích thi đấu và không giống với xếp hạng.

Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen (35 tuổi) người Na Uy hiện đứng đầu bảng cờ nhanh với điểm Elo 2.824.

Bé Kushwaha giờ đây chỉ đam mê chơi cờ vua ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES

Cha của bé Kushwaha là ông Siddharth Singh nói rằng thành tích của con là "niềm tự hào và vinh dự to lớn", đồng thời cho biết gia đình muốn bé trở thành đại kiện tướng.

Bé Kushwaha đã đánh bại 3 kỳ thủ có điểm Elo trong các giải đấu ở bang và nhiều nơi khác trên khắp Ấn Độ để xác lập kỷ lục.

Ấn Độ là cái nôi của nhiều đại kiện tướng cờ vua và đã sản sinh ra các ngôi sao hàng đầu, gồm nhà vô địch thế giới mới nhất Gukesh Dommaraju và người 5 lần vô địch World Cup Viswanathan Anand.

Anh Kushwaha, một nông dân 32 tuổi trồng lúa mì, lúa và đậu nành, cũng là một kỳ thủ nghiệp dư và sớm nhận thấy tài năng của con trai. Gia đình được truyền cảm hứng từ Gukesh Dommaraju, người ở tuổi 19 đã trở thành nhà vô địch cờ vua thế giới tuyệt đối trẻ nhất trong lịch sử và đến từ Chennai (Ấn Độ).

Bé Sarwagya bắt đầu chơi cờ vua từ năm 2 tuổi rưỡi. Huấn luyện viên Nitin Chourasia bắt đầu dạy bé từ tháng 4, với thời gian biểu 4 giờ/ngày và 6 ngày/tuần.

Tại buổi học đầu tiên, bé đã khóc. Tuy nhiên, sau một tháng thì bé bắt đầu tiến bộ. Giờ đây, sau khoảng 7 tháng, bé đã đạt kỷ lục của FIDE.

"Lúc đầu, khi thường đến nhà tôi để học, bé sẽ khóc và đòi ba mẹ. Nhưng sau một tháng, bé đã ổn định và giờ đây không thích gì ngoài cờ vua, không hoạt hình, không điện thoại di động, không ti vi", theo tờ The Times dẫn lời huấn luyện viên Chourasia.