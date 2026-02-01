'Đòn bẩy' khởi nghiệp từ chính sách thuế

Như Thanh Niên đã đề cập, Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc số 645/CT-CS về việc đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Quy định này liên quan đến cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh (HKD). Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Điều này đồng nghĩa cá nhân kinh doanh, HKD không phải kê khai và nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 trở đi.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng có công văn số 307/CT-PC hướng dẫn nội dung liên quan đến việc không xử lý vi phạm hành chính khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai. Cụ thể, Cục Thuế khẳng định không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của HKD, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15. Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị định là miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, DN nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế TNDN trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

Càng minh bạch về nghĩa vụ thuế, thị trường sẽ càng hướng đến sự cạnh tranh công bằng từ chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ ẢNH: NHẬT THỊNH

Minh bạch để công bằng

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên nhận xét đây thực sự là những thay đổi đáng kỳ vọng về chính sách thuế để tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong toàn dân. BĐ Thanh Hiếu phân tích: "Khi thực hiện kê khai minh bạch doanh thu đầu ra đúng, đủ thì doanh thu của HKD, kể cả DN, sẽ tăng lên nhiều lần. Như vậy việc giảm bớt thuế suất hay bỏ hoàn toàn phí môn bài, miễn thuế TNDN… rất cần thiết".

BĐ Hoang Huy nhận xét thêm: "Khi mọi thứ được kê khai minh bạch, chi tiết, đầy đủ thì các chỉ số của nền kinh tế sẽ được liệt kê sát hơn, dẫn đến giúp các chính sách phù hợp hơn. Ngoài ra, càng minh bạch, thị trường sẽ càng hướng đến sự cạnh tranh công bằng từ chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ… chứ không phải giá cả chìm nổi".

Cũng có BĐ nêu vướng mắc hiện nay về khâu kê khai "quá chi li từng hóa đơn khiến HKD, cá nhân kinh doanh bối rối". Về vấn đề này, BĐ Thao Nguyen nêu ý kiến: "Mọi người sẽ dần thích ứng. Ngoài ra hiện có nhiều phần mềm kế toán, kể cả miễn phí, dành cho HKD. Chỉ cần dần dần thay đổi thói quen mua bán, lợi ích về sự cạnh tranh công bằng sẽ giúp mọi người hài lòng".

Khoan sức nền kinh tế

Đa số BĐ đồng thuận với ý kiến cho rằng "việc bãi bỏ lệ phí môn bài từ đầu năm 2026 mang ý nghĩa vượt xa một chính sách giảm thu đơn thuần". BĐ Thuy Le nêu: "Thuế môn bài mỗi năm tính ra không nhiều, nhưng cũng là lo nỗi lo thuế phí phải tính toán mỗi ngày khi mở cửa buôn bán, kinh doanh. Giờ bỏ luôn thì nhẹ nhõm hẳn".

Tán thành, BĐ Huy Chuong nhận xét: "Điều này chắc chắn sẽ khuyến khích không ít HKD, cá nhân kinh doanh chủ động nâng cấp thành DN nhỏ và vừa".

"Chính sách giảm gánh nặng thuế, phí cho cá nhân kinh doanh, HKD, DN sẽ khuyến khích người dân tham gia khởi nghiệp, cũng là một cách để khoan sức cho cả nền kinh tế", BĐ Trường Lưu khẳng định.