Lăng kính của Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32: 'Tôi mừng'

Phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt chia sẻ: "Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành tổng cộng 359 huy chương các loại, trong đó 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Xếp vị trí thứ nhất đại hội. Kết quả này khẳng định được vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực. cho thấy nền thể thao nước nhà đã có những bước phá mạnh mẽ. Tôi mừng vì điều này".

Ông Đặng Hà Việt (áo đỏ) MỸ TRANG

Đoàn Việt Nam không chỉ vượt chỉ tiêu số lượng HCV, mà một số môn thể thao và một số VĐV đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều VĐV xuất sắc ở các môn thể thao Olympic. Tổng số HCV các môn Olympic của Việt Nam là 65 HCV trong khi của Thái Lan là 56 HCV, Indonesia là 41 HCV, Singapore 41 HCV… Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các môn Olympic giành được HCV tại SEA Games đánh dấu vào bản đồ thành tích của đại hội là Golf (1 HCV), Bóng rổ 3 x 3 (1 HCV).

Nguyễn Văn Khánh Phong - VĐV TDDC đã thi đấu đặc biệt xuất sắc NGỌC DƯƠNG

VĐV trẻ Phạm Thanh Bảo phá 2 kỷ lục SEA Games

Đấu kiếm giành thành tích xuất sắc

Đáng chú ý, nhiều môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic và Asian Games (ASIAD) của Việt Nam đã khẳng định được trình độ đứng đầu khu vực, xếp hạng nhất toàn đoàn như: vật (13 HCV), TDDC (4 HCV), judo (8 HCV), karate (6 HCV); một số môn khác như điền kinh (12 HCV), taekwondo (4 HCV), đấu kiếm (4 HCV), cử tạ (4 HCV), wushu (6 HCV) nằm trong số các quốc gia đứng đầu khu vực. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp. Một số môn thể thao tập thể cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ đại hội trước, như bóng bàn HCV đôi nam, nữ; cầu mây HCV đôi nữ.

Các môn Olympic giành 50% số HCV của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Ông Đặng Hà Việt nói tiếp: "Việc nhóm môn Olympic mang về gần 50% HCV cho Việt Nam tại SEA Games 32 là tín hiệu đáng mừng, dù thực tế chúng ta mong muốn số lượng HCV từ các môn này phải là trên 80%. Tuy nhiên việc đánh giá như vậy là rất khó vì chúng ta chưa có được cái nhìn tổng thể về các môn Olympic tại đại hội. Đây là kỳ SEA Games mà nhiều môn Olympic thế mạnh của chúng ta đã không được tổ chức như đua thuyền với các phân môn là đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing; bắn súng; bắn cung...

Ở nhóm các môn võ Olympic, chúng ta cũng chỉ được đăng ký 70% trên tổng số các nội dung thi đấu. Vì thế việc đánh giá thành tích của các môn Olympic lần này là không toàn diện và không rõ ràng. Tỷ lệ gần 50% số HCV đoạt được đến từ nhóm môn Olympic, tôi cho rằng đó là thành tích tốt của đoàn thể thao Việt Nam".

Được và mất ở 2 môn quan trọng

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt chia sẻ: "Bên cạnh các môn Olympic đã xuất sắc vượt hoặc hoàn thành chỉ tiêu thì 2 môn điền kinh và bơi chưa hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Trong đó chỉ tiêu của điền kinh là 14 HCV nhưng chúng ta mới đoạt được 12 HCV. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu của môn này như ở nội dung marathon, chúng ta thua VĐV Indonesia ở 2 nội dung nam và nữ và không đạt HCV như kỳ vọng là do vấn đề về thời tiết. Dù công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng thời tiết tại Campuchia rất khắc nghiệt, VĐV của chúng ta chưa thích nghi được. Vì thế trong quá trình thi đấu không giữ được nhịp độ cần thiết và mất HCV quý báu".

Nguyễn Linh Na bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games nội dung 7 môn phối hợp

Kình ngư 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền giành HCĐ ở lần đầu dự SEA Games

Cũng theo ông Đặng Hà Việt, ở một số nội dung thi đấu khác của môn điền kinh, chúng ta thiếu hụt lực lượng mạnh nhất do một số VĐV dương tính với doping tại SEA Games 31. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải đối mặt với nhiều VĐV nhập tịch. Các VĐV này đã đoạt HCV ở khá nhiều nội dung trước đây là thế mạnh của Việt Nam và Thái Lan như Thái Lan cũng mất HCV ở cự ly ngắn.

Ở môn bơi, chúng ta xác định mục tiêu chính là ASIAD nên SEA Games là bước ban đầu để đánh giá và chuẩn bị cần thiết cho Á vận hội. Tín hiệu vui là chúng ta cũng đã phá được 2 kỷ lục ở nội dung 100 m và 200 m bướm do công của Phạm Thanh Bảo (sinh năm 2001) và VĐV mới 14 tuổi Nguyễn Thuý Hiền, lần đầu tham dự SEA Games đã giành HCĐ nội 100 m tự do nữ. Ở nội dung 200m bướm nam, do bị xếp lịch thi đấu quá sát giờ nên Nguyễn Huy Hoàng không thể đoạt HCV nhưng tín hiệu vui là VĐV Hồ Nguyễn Duy Khoa mới 18 tuổi nhưng đã đeo bám tốt và chỉ bị hụt ở vòng cuối cùng do không đảm bảo được sức bền nên giành HCĐ. Đây là những VĐV trẻ và chúng ta có quyền tin tưởng rằng cùng với thời gian họ sẽ trưởng thành và góp phần cùng Bơi Việt Nam thành công tại các đấu trường quốc tế trong tương lai".