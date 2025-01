Làng mai tết An Lộc Xuân ở TP.HCM: Mong nắng ấm chiều lòng người

Làng mai An Lộc Xuân thuộc 3 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông (Q.12). Có gần 300 nhà vườn gắn bó với nghề trồng mai hàng chục năm, "thương hiệu mai vàng An Lộc Xuân" chính thức thành lập được 2 năm.