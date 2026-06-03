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Lắng nghe khách hàng, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm linh hoạt và tiềm năng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
03/06/2026 10:56 GMT+7

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát.

Sản phẩm dành cho đối tượng tham gia lên đến 70 tuổi, với các đặc điểm nổi bật:

  • Lựa chọn linh hoạt giữa quyền lợi bảo vệ và đầu tư: Khách hàng có thể chủ động lựa chọn chiến lược tài chính phù hợp: ưu tiên bảo vệ, đầu tư hoặc cân bằng cả hai, tùy vào mục tiêu tại từng giai đoạn cuộc sống.
  • Mệnh giá bảo hiểm tăng theo thời gian: Tự động gia tăng mệnh giá bảo hiểm tại ngày đáo niên của các năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20, giúp duy trì giá trị bảo vệ trước tác động của lạm phát và các rủi ro khó lường.
  • Gia tăng quyền lợi, không cần tái thẩm định: Thêm 25% mệnh giá bảo hiểm tại các cột mốc quan trọng trong cuộc đời khách hàng mà không cần tái thẩm định sức khỏe.
  • Giải pháp bảo vệ toàn diện với hệ sinh thái sản phẩm bán kèm đa dạng: Dễ dàng xây dựng "lá chắn bảo vệ tài chính - sức khỏe" theo nhu cầu riêng, từ chăm sóc y tế, tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo đến bảo vệ sinh mệnh.
  • Tích lũy dài hạn, giá trị gia tăng theo thời gian gắn bó: Nhận thêm giá trị tích lũy khi hợp đồng được duy trì hiệu lực đến năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20.
Lắng nghe khách hàng, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm linh hoạt và tiềm năng- Ảnh 1.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại https://www.chubb.com/vn-vn/personal/envision-variable-universal-life.html hoặc qua Hotline: (028) 3827 8123.

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Chubb Life Việt Nam Bảo hiểm Liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát Bảo hiểm nhân thọ
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