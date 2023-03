Lãng phí y tế tuyến cơ sở: Có tâm lý chưa tin tưởng tuyến dưới

Sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật cho các BV tuyến dưới

Trả lời PV Thanh Niên, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV T.Ư Huế, cho biết để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, BV T.Ư Huế không chỉ luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ có tay nghề cao, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật mới… mà còn luôn sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật cho các BV tuyến dưới để các cơ sở y tế địa phương đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ của BV T.Ư Huế được Bộ Y tế giao, trong chỉ đạo tuyến.

Theo GS-TS Phạm Như Hiệp, chương trình hỗ trợ tuyến dưới có từ trước năm 2000, thời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu (Kế hoạch 1816). Từ năm 2011 - 2019, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có chủ trương xây dựng BV hạt nhân và BV vệ tinh, trong đó BV T.Ư Huế được giao chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho BV của 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây nguyên và đến nay chương trình vẫn còn duy trì.

Từ yêu cầu của các BV tuyến dưới, BV T.Ư Huế thời gian qua đã hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao hàng trăm kỹ thuật cao về nội soi, can thiệp tim mạch, các kỹ thuật chuyên khoa về ung thư, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, hồi sức cấp cứu… Mới đây nhất, đội ngũ y bác sĩ của BV T.Ư Huế đã chuyển giao kỹ thuật "Chụp và can thiệp lấy huyết khối ở bệnh nhân nhồi máu não cấp" cho BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chuyển giao kỹ thuật Ecmo (tim phổi nhân tạo), ghép thận cho BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở cho BV C Đà Nẵng. Riêng với BV đa khoa Quảng Trị, từ năm 2015 đến nay BV T.Ư Huế đã chuyển giao 20 kỹ thuật y khoa…

Bùi Ngọc Long