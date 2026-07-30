Lạng Sơn đưa đặc sản đổ bộ 'phố hàng hiệu' ở Hà Nội

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức, góp phần giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn.

Diễn ra trọn vẹn 3 ngày cuối tuần ở con phố trung tâm, tập trung nhiều sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng, "Lạng Sơn Corner" hay còn gọi là "Góc xứ Lạng" sẽ giúp người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục sản phẩm đặc trưng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của Lạng Sơn.

Trong đó không thể thiếu những món ăn trở thành thương hiệu của xứ Lạng như khâu nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, ba chỉ gác bếp, bánh ngải, bánh cốc mò, măng ớt… Các sản phẩm OCOP mang giá trị gia tăng cao như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, trà mâm xôi bầu đất, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mác mật, các sản phẩm từ thạch đen… Mỗi sản phẩm được giới thiệu trong sự kiện này đều mang theo câu chuyện về điều kiện tự nhiên, nghề truyền thống và sự sáng tạo của người dân vùng biên giới Lạng Sơn.

"Góc xứ Lạng" sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản đặc sản của Lạng Sơn đến người tiêu dùng thủ đô

Dịp này, Lạng Sơn sẽ đưa trái na đặc sản được hái trực tiếp từ vườn, cùng nhiều loại nông sản đặc hữu như hoa hồi, quế, trám đen, rau dớn, cùng các sản phẩm chế biến từ mắc ca, mác mật và thạch đen. Đây là những mặt hàng đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhờ quản lý được chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị bền vững về giới thiệu tại 62 Tràng Tiền.

Cũng theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, không gian trải nghiệm sẽ mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp thưởng thức sản phẩm, gặp gỡ các chủ thể sản xuất và lắng nghe những câu chuyện của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

Tiếp nối định hướng đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả môi trường truyền thống và môi trường số, dịp này Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của Lạng Sơn.

Na Hữu Lũng sẽ được đưa từ vườn đến giới thiệu, bày bán tại 62 Tràng Tiền

Trong phiên livestream này, nhiều sản phẩm tiêu biểu như: khâu nhục, bột thạch đen, bún ngô, măng ớt, trà diếp cá, trà hoa hồi, tinh bột mác mật, tinh bột hoa hồi, gối thảo mộc, muối ngâm chân và na Lạng Sơn sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên cả nước.

Không chỉ mang đến cơ hội mua sắm thuận tiện, phiên livestream giúp các doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng tệp khách hàng, phát triển thương hiệu trên nền tảng số và nâng cao năng lực bán hàng đa kênh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, sau 10 kỳ tổ chức, "Sức sống hàng Việt" từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp với thương mại điện tử, tạo cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng.

Chương trình không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền mà còn mở thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.