Lãnh án 8 năm tù vì mưu sát thẩm phán tối cao Mỹ

Thẩm phán Deborah Boardman tại Greenbelt, bang Maryland ngày 3.10 tuyên án 8 năm 1 tháng tù đối với Nicholas Roske (26 tuổi), hiện đã đổi tên thành Sophie Roske và đổi giới tính sang nữ, với cáo buộc mưu sát thẩm phán tối cao Brett Kavanaugh tại nhà riêng của ông Kavanaugh ở Maryland hồi năm 2022.

Thẩm phán tối cao Brett Kavanaugh rời khỏi nhà tại bang Maryland ẢNH: REUTERS

Theo ABC News, bị cáo đã mang khẩu súng lục Glock 17 và nhiều công cụ khác đến gần nhà ông Kavanaugh vào tháng 6.2022 với ý định đột nhập, khống chế và sau cùng là sát hại vị thẩm phán.

Roske sống ở bang California, đã đến Washington D.C để tìm nhà của ít nhất 4 thẩm phán Tòa án Tối cao với ý định ám sát ít nhất 3 người trong đó. Sau khi đến nhà ông Kavanaugh, đối tượng nhìn thấy lực lượng an ninh nên đã rời đi.

Theo Reuters, Roske sau đó gọi cho cảnh sát, thông báo ý định ám sát ông Kavanaugh rồi tự sát. Người này bị bắt ngay sau đó.

Bị cáo nhận tội vào tháng 4. Các công tố viên đã đề nghị bản án 30 năm tù, cho rằng bị cáo đã lên kế hoạch hàng tháng trời và quyết tâm tìm địa chỉ của 4 thẩm phán tối cao.

Tuy nhiên, thẩm phán Boardman lý giải cho bản án hơn 8 năm tù là vì bị cáo đã từ bỏ ý định ám sát. Các luật sư của bị cáo đề nghị thẩm phán tuyên án không quá 4 năm tù vì Roske đã gọi điện để tự thú, hợp tác với cơ quan chức năng. "Bị cáo nên bị tuyên án cho điều cô ấy đã làm, chứ không phải cho những gì cô ấy suy nghĩ", các luật sư nói.

Tại phiên tòa ngày 3.10, bị cáo xin lỗi ông Kavanaugh và gia đình vì nỗi đau khổ đã gây ra cho họ. "Tôi đã bị miêu tả như một con quái vật và sai lầm bi kịch mà tôi đã gây ra sẽ theo tôi đến suốt đời", bị cáo nói.

Thẩm phán gọi hành vi phạm tội của Roske là hoàn toàn đáng lên án nhưng cô đã hối lỗi, không có tiền án, tiền sự và ít có khả năng tái phạm. Sau khi mãn hạn tù, Roske sẽ chịu sự giám sát suốt đời và bị cấm đến Washington D.C nếu không được cho phép.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi ra tuyên bố cho biết sẽ kháng án vì bản án này là chưa đủ và không phản ánh đủ sự kinh khủng của vụ án.