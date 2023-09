Lãnh án chung thân vì giết người tình

Ngày 30.9.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.