Lãnh án tù vì tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu điện thoại

Ngày 8.8, TAND TP.Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Mạnh Phong (Chủ tịch Công ty CP Tiếp vận SRV) mức án 36 tháng tù, Cao Tuấn Hưng (Giám đốc Công ty CP Tiếp vận SRV) 50 tháng tù và Nguyễn Hoàng Sơn (Kế toán trưởng Công ty Tiếp vận SRV) 45 tháng tù, cùng về tội buôn lậu.

Nhóm này bị cáo buộc giúp sức cho Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) thực hiện buôn lậu điện thoại di động với số lượng cực lớn.

Các bị cáo trong giai đoạn 1 vụ án liên quan Công ty Nhật Cường ẢNH: P.B

Cáo trạng cho thấy, từ tháng 11.2017 - 9.2018, Bùi Quang Huy và đồng phạm mua điện thoại di động (iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy...) và máy tính bảng các loại của 10 nhà cung cấp gồm: Anh Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh - CHT (Jupiter), Anh Mai - Hải Phòng, Công ty Unitech, Anh Tuấn SG (Megaa Deal), Anh Tiến (Lokchun), Công ty Sunbai, Công ty Rix, chị Yên - Hải Phòng.

Ông chủ Công ty Nhật Cường không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng tên Hằng (còn gọi là “Yên Hồng Kông", “Yên Hải Phòng", "Yên HP", tiếp nhận, chuyển hàng từ Hồng Kông về sân bay quốc tế Nội Bài, Việt Nam.

Vẫn theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) liên hệ trao đổi với bị cáo Đoàn Mạnh Phong về việc nhận hàng tại Sân bay quốc tế Nội Bài rồi vận chuyển về trung tâm TP.Hà Nội, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Các bên thoả thuận giá cước vận chuyển từ 300.000 đến 1,3 triệu đồng mỗi thiết bị, tùy loại và theo từng thời điểm. Phong được hưởng từ 40 - 50 triệu đồng/tháng, tùy tình hình thực tế.

Sau khi vận chuyển hàng và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong giữ lại phần tiền công và chuyển phần tiền còn lại cho Hằng.

Cơ quan tố tụng xác định, để nhận hàng hóa tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân các Công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, khai báo bằng các mặt hàng có thuế nhập khẩu thấp hơn.

Phong và đồng bọn đồng thời thành lập Công ty CP Tiếp vận SRV làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho Bùi Quang Huy.

Với thủ đoạn như đã nêu, Đoàn Mạnh Phong cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu 16.976 sản phẩm điện thoại di động, máy tính, với tổng trị giá hơn 307 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỉ đồng.

Vẫn theo cáo buộc, tháng 9.2018, Phong và Hưng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH VAK mở 3 tờ khai hải quan, hàng hóa khai báo là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học.

Sau khi thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa là hơn 1.000 điện thoại iPhone các loại, trị giá hơn 30 tỉ đồng.

Vụ án bị khởi tố, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng cùng Nguyễn Hoàng Sơn bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 13.8.2024, Phong ra đầu thú. Tiếp đó, Hưng và Sơn bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam.

Liên quan đến vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng xác định không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với một số cán bộ hải quan tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Với nhóm đối tượng thuộc Công ty Nhật Cường, những người này đã bị xét xử về tội buôn lậu giai đoạn 1 vụ án. Riêng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy hiện vẫn đang bỏ trốn.

