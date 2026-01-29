Lãnh đạo an ninh mạng Mỹ tải tài liệu nhạy cảm lên ChatGPT

Tờ Politico ngày 27.1 dẫn lời 4 quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiết lộ quyền Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng Mỹ (CISA) Madhu Gottumukkala đã tải những tài liệu hợp đồng nhạy cảm lên ChatGPT vào năm ngoái.

Ông Madhu Gottumukkala, quyền Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng Mỹ (CISA) ẢNH: CISA

Mặc dù các tài liệu đó không thuộc dạng mật nhưng được dán nhãn là chỉ sử dụng cho mục đích chính thức và không được công khai. Hành động này đã kích hoạt nhiều cảnh báo được thiết kế để ngăn chặn rò rỉ tài liệu nhạy cảm của chính phủ.

Đến tháng 8.2025, các quan chức hàng đầu Bộ An ninh Nội địa tiến hành cuộc điều tra nội bộ để xác định hạ tầng chính phủ có bị ảnh hưởng bởi hành động của ông Gottumukkala hay không. Kết quả điều tra không được tiết lộ.

Đáng chú ý là ông Gottumukkala đã yêu cầu được đặc cách sử dụng ChatGPT ngay khi tiếp quản CISA vào tháng 5.2025 dù toàn bộ nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ bị cấm sử dụng ứng dụng AI này.

Logo ChatGPT trên máy tính và ứng dụng ChatGPT được mở trên điện thoại ẢNH: AFP

Dữ liệu nhập lên phiên bản công cộng của ChatGPT có thể được tích hợp vào các câu lệnh và có thể bị rò rỉ cho gần 1 tỉ người sử dụng ứng dụng này.

Giám đốc quan hệ công chúng CISA Marci McCarthy trả lời Politico rằng ông Gottumukkala được cấp phép sử dụng ChatGPT với sự kiểm soát của Bộ An ninh Nội địa, đồng thời cho hay việc sử dụng là hạn chế và trong thời gian ngắn.

"Quyền giám đốc Madhu Gottumukkala sử dụng ChatGPT lần gần nhất vào giữa tháng 7.2025 theo ngoại lệ tạm thời được cấp cho một số nhân viên. An ninh của CISA vẫn mặc định chặn truy cập ChatGPT trừ khi được cấp phép", bà McCarthy nói.