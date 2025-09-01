Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lãnh đạo Ấn - Trung gặp lần đầu sau 7 năm, bàn cách mở rộng quan hệ
Video Thế giới

Lãnh đạo Ấn - Trung gặp lần đầu sau 7 năm, bàn cách mở rộng quan hệ

La Vi
01/09/2025 12:26 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết New Delhi cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 31.8, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về nhu cầu mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư khi phải đương đầu với thuế quan của Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp hôm 31.9 rằng New Delhi cam kết cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Bình luận của ông được đưa ra khi hai bên thảo luận về việc mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư trong bối cảnh Mỹ áp đặt thuế quan nặng nề.

Ông Modi đang ở Trung Quốc lần đầu tiên sau bảy năm.

Ông đến đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một tổ chức tập trung vào an ninh.

Cùng tham dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin, và các nhà lãnh đạo khác từ Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Trung Đông, thể hiện sự đoàn kết của phương Nam Toàn cầu.

"Chúng tôi cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng và nhạy cảm lẫn nhau", ông Modi phát biểu như vậy tại cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm 31.8

ẢNH: REUTERS

Cuộc gặp của ông với ông Tập tại Thiên Tân diễn ra 5 ngày sau khi chính quyền Mỹ của Tổng thống Trump áp đặt mức thuế trừng phạt 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do là New Delhi mua dầu của Nga.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này đã thúc đẩy hai bên liên minh chống lại áp lực của phương Tây.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Tập nói: "Việc hai bên trở thành bạn bè, láng giềng tốt và thân thiện là lựa chọn đúng đắn; trở thành đối tác hỗ trợ lẫn nhau thành công".

Ông Modi cũng nhắc tới những diễn biến tích cực trong tranh chấp biên giới Himalaya, cho biết một bầu không khí "hòa bình và ổn định" đã được tạo ra.

Đây là nơi diễn ra cuộc đối đầu quân sự kéo dài sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội hai nước vào năm 2020, mà hậu quả là đã làm đóng băng hầu hết các lĩnh vực hợp tác giữa hai đối thủ chiến lược sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cho biết các chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2020, đang "được nối lại", mặc dù ông không nêu rõ khung thời gian cụ thể.

trung quốc Ấn Độ Chủ tịch Tập Cận Bình Thủ tướng Narendra Modi
