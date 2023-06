Lãnh đạo Bộ Công an viếng, thăm cán bộ, người dân tử vong, bị thương

Chiều 12.6, Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã có mặt tại Đắk Lắk để cùng lãnh đạo tỉnh này tổ chức thăm, viếng các cán bộ công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ nổ súng xảy ra tại H.Cư Kuin.



Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an viếng các cán bộ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ BỘ CÔNG AN

Trước đó, 1 nhóm người đi xe máy đến dùng súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của công an 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (trụ sở công an nằm trong trụ sở UBND xã) cùng thuộc H.Cư Kuin.

Vụ tấn công khiến 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ công an xã bị trọng thương.

Bắt 26 nghi phạm vụ tấn công trụ sở 2 công an xã ở Đắk Lắk

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các cục nghiệp vụ vào cuộc truy bắt nhóm tội phạm. Đến 11 giờ 30 ngày 12.6, lực lượng chức năng đã bắt tổng cộng 26 đối tượng, giải cứu an toàn cho 2 người dân bị nhóm này bắt làm con tin. Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu nhiều vũ khí, trong đó có một số súng quân dụng như súng trường CKC...

Các đối tượng bị bắt giữ CAND

Đồng thời, các đoàn lãnh đạo của Bộ Công an; lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các ban, ngành, đoàn thể của H.Cư Kuin và 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur đã tổ chức đến thăm, viếng các cán bộ công an xã đã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ việc.

Đoàn lãnh đạo bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những mất mát, đau thương của thân nhân, gia đình 4 cán bộ công an xã đã hy sinh và nhân thân, gia đình 2 cán bộ xã, 3 người dân tử vong.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND và Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an xã đã hy sinh; làm chế độ thương binh cho 2 cán bộ công an xã bị thương và thực hiện chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân tử vong theo quy định.