Lãnh đạo công nghệ kêu gọi tạm dừng phát triển AI

Một bức thư kêu gọi được công khai với hơn 1.300 chữ ký (tính đến sáng 30.3 giờ Việt Nam) của những người đứng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp đang phát triển trí tuệ nhân tạo, đang gây chú ý toàn cầu. Tỉ phú kiêm CEO Tesla Elon Musk, nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, CEO Pinterest Even Sharp... cùng đề nghị các đơn vị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới tạm dừng phát triển những hệ thống AI thông minh và tiên tiến hơn GPT-4 ở thời điểm hiện tại vì quan ngại "những rủi ro tiềm tàng cho xã hội loài người".

Lá thư mở do một viện nghiên cứu phi lợi nhuận đưa ra đã kêu gọi sự đồng lòng của những nhân vật có uy tín trên toàn cầu hiện nay, với mong muốn tạm dừng hoạt động huấn luyến hệ thống AI trong ít nhất sáu tháng tới.

Chuyên gia công nghệ, chính trị kêu gọi tạm dừng phát triển và huấn luyện các hệ thống AI mới vì sự an toàn của loài người AFP

"Nghiên cứu chuyên sâu cũng như phát hiện từ những phòng nghiên cứu AI hàng đầu thế giới chỉ ra rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo với trí thông minh tương tự loài người có thể tiềm ẩn mối nguy tới xã hội cũng như nhân loại", thư mở có đoạn. Một số vấn đề được đề cập tới như khả năng máy móc "lấn chiếm" các kênh thông tin bằng nội dung tuyên truyền, giả mạo hay con người đánh mất quyền kiểm soát nền văn minh của chính mình...

OpenAI hiện chưa có phản ứng gì liên quan đến bức thư kêu gọi của các nhà lãnh đạo công nghệ, chính trị gia, giáo sư chuyên ngành ở những trường đại học danh tiếng. Nhưng trên website chính thức, hãng cũng nhận định hệ thống công nghệ "thông minh hơn con người" phải làm việc để phục vụ lợi ích của loài người.

Cách đây chỉ ít tuần, công ty phát triển trí tuệ nhân tạo OpenAI tung ra mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4, một sản phẩm tiên tiến hơn nhiều so với công cụ ChatGPT do chính đơn vị phát triển dựa trên GPT-3. Theo đánh giá của chuyên gia, GPT-4 có khả năng xử lý nhiều tác vụ phức tạp, trả về kết quả đa dạng hơn so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời ít xuất hiện lỗi.

Chưa nói tới sự thông minh của GPT-4 tới đâu, người dùng toàn cầu đã có vài tháng để trải nghiệm ChatGPT (nền GPT-3) và đều nhận thấy trí tuệ nhân tạo này có khả năng làm nhiều nhiệm vụ mà chưa từng AI công khai nào làm được trước đây. ChatGPT có thể viết, phản hồi email công việc như con người, lên kế hoạch cho các chuyến đi, tự viết mã lập trình máy tính hay vượt qua nhiều bài thi, kiểm tra đầu vào với độ khó cao.

Ngành công nghiệp AI gần như bùng nổ trên quy mô toàn cầu sau sự kiện ChatGPT, ở cả khía cạnh nhà phát triển lẫn người dùng. Từ đầu 2023, hàng loạt doanh nghiệp từ lớn cỡ thành viên của Big Tech (Google, Microsoft...) đến nhỏ hơn như Adobe, Snapchat, DuckDuckGo, Grammarly đều công bố tận dụng những tiến bộ của AI vào dịch vụ đang cung cấp.