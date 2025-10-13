Lãnh đạo C.P. Việt nam: Chúng tôi kiên định đồng hành phát triển cùng đất nước Việt Nam

PV: Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, C.P. đã phát triển mạnh trên các lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, thủy sản, thức ăn chăn nuôi và đang dần mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ. Được biết định hướng của C.P. Việt Nam là dành tất cả những lợi nhuận có được để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, như vậy trong thời gian tới C.P. sẽ tiếp tục đầu tư ở các dự án nào tại Việt Nam?

Ông Pawalit Ua-Amornwanit: Trong suốt hơn 30 năm C.P. đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã không ngừng mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nông nghiệp, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, cho đến chế biến thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam, cũng như xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam trong việc vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới, cả về kinh tế lẫn đổi mới sáng tạo. Do đó, C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với định hướng trở thành một phần trong quá trình phát triển kinh tế và đồng hành phát triển song hành cùng với Việt Nam. C.P. bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, sau đó tiếp tục mở rộng sang các ngành ở khâu hạ nguồn là chế biến thực phẩm. Trong 5 năm gần đây, chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thịt gà và đã có thể xuất khẩu thịt gà chế biến sang nhiều thị trường như Nhật Bản, Hồng Kông, Mông Cổ... Do đó, trong định hướng mở rộng hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển chế biến thực phẩm, vừa để gia tăng khối lượng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế một cách bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Việt Nam.

Song song đó, chúng tôi sẽ tập trung vào ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo ra những đổi mới phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Điều này chắc chắn sẽ đi đôi với việc phát triển nguồn nhân lực, thông qua tái đào tạo (re-training), nâng cao kỹ năng (re-skill) để đội ngũ nhân viên có thể làm việc hiệu quả cùng với các công nghệ mới. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào tri thức, kỹ năng và năng lực của đội ngũ nhân viên chính là nâng tầm trái tim của doanh nghiệp, nâng tầm chất lượng không chỉ của tổ chức mà còn của toàn ngành công nghiệp.

Được biết ông Pawalit Ua-Amornwanit vừa được nhận danh hiệu "Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN"dành cho doanh nghiệp, ông có cảm nghĩ gì khi có được giải thưởng vinh dự này. Nhiều thế hệ lãnh đạo C.P. Việt Nam đã xem đất nước Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Là một vị lãnh đạo trẻ thuộc thế hệ mới, ông có cảm nhận gì về tình cảm, đất nước, kinh tế của Việt Nam?

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN". Tuy nhiên, tôi cho rằng đây không chỉ là phần thưởng cá nhân, mà còn là sự phản ánh tinh thần hợp tác và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo C.P. Việt Nam đã cùng nhau đưa doanh nghiệp đạt được những thành quả vượt bậc. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên đã chung sức giúp chúng tôi phát triển liên tục, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam. Thành công ngày hôm nay có được là nhờ sự đồng hành, hỗ trợ từ các đối tác địa phương, các cơ quan nhà nước, đội ngũ của chúng tôi và đặc biệt là người tiêu dùng Việt Nam.

Cá nhân tôi cũng không có cái nhìn khác với các thế hệ lãnh đạo trước, đó là xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Bản thân tôi đã có cơ hội sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm. Trong thời gian đó, tôi đã học hỏi về văn hóa, ngôn ngữ và lối sống của người Việt Nam, cũng như có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn Việt Nam, xây dựng được những tình bạn tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác cũng như bạn bè nơi đây. Việt Nam là một quốc gia tràn đầy năng lượng, giàu ý chí và có tiềm năng phát triển bền vững cả về kinh tế lẫn xã hội. Với vai trò là một doanh nghiệp, chúng tôi luôn kiên định với nguyên tắc "3 lợi ích": Lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho người dân và lợi ích cho doanh nghiệp. Đây chính là cốt lõi trong mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Chính sách vĩ mô trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam đang có sự thay đổi, trong đó đưa doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực phát triển quan trọng nhất. Bên cạnh đó là nhiều quyết sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, kinh tế tư nhân phát triển. Ông nhận định như thế nào về định hướng này và chia sẻ tầm nhìn của C.P. trong kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam?

Chắc chắn rằng trong tương lai gần, kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ trở thành động lực chính trong việc thúc đẩy sự phát triển đất nước, giống như các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Tôi xin bày tỏ sự hoan nghênh trước tầm nhìn và chính sách điều hành của Chính phủ Việt Nam, vốn luôn rõ ràng và đầy bản lĩnh trong việc linh hoạt thích ứng để đối mặt với những biến động của tình hình thế giới từ kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học cho đến công nghệ. Đặc biệt, việc nâng tầm lĩnh vực kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển trọng yếu của quốc gia chính là một bước tiến quan trọng, phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc về tiềm năng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Với vai trò là một tập đoàn đã đầu tư tại Việt Nam hơn 30 năm, chúng tôi có mối gắn bó lâu dài và sâu sắc với đất nước này. C.P. Việt Nam nhìn thấy cơ hội để tham gia một cách thiết thực vào tiến trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cam kết nâng tầm ngành công nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam đạt chất lượng cao hơn, có sự đổi mới sáng tạo hơn và có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế. Đây không chỉ là một mục tiêu kinh doanh, mà còn là sứ mệnh mà chúng tôi luôn kiên định đó là tạo dựng giá trị chung cùng với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Trong suốt nhiều năm qua, C.P. đã thực hiện rất nhiều chương trình thiện nguyện, từ thiện xã hội tại Việt Nam, ông có thể chia sẻ vài thông tin mới nhất về các kết quả chương trình này. Đối với cá nhân ông, ông cảm thấy tâm đắc với chương trình xã hội nào nhất và vì sao?

Trong nhiều năm qua, C.P. Việt Nam đã liên tục triển khai các chương trình vì cộng đồng, với mục tiêu tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội và môi trường. Trong đó có thể kể đến chương trình vận động hiến máu nhân đạo mà chúng tôi đã duy trì đều đặn suốt hơn 10 năm qua với tổng số lượng máu đã tiếp nhận là hơn 880.000 đơn vị máu. Và mới đây, chúng tôi vô cùng tự hào khi đã đạt được mục tiêu trồng 1,5 triệu cây xanh trong khuôn khổ dự án "Hành trình vì một Việt Nam xanh" tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm phục hồi hệ sinh thái, ngăn chặn tình trạng xói mòn nơi đây. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trao học bổng cho những thanh niên Việt Nam giàu tiềm năng, giúp các em có cơ hội học tập, trau dồi tri thức và quay trở về đóng góp cho đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Đối với cá nhân tôi, dự án mà tôi cảm thấy gắn bó và tự hào nhất chính là dự án trồng cây xanh, bởi nó phản ánh rõ ràng cam kết của doanh nghiệp trong việc kiến tạo một tương lai xanh, sạch và bền vững cho Việt Nam.