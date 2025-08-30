Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lãnh đạo đại học Singapore sang giúp đại học Việt Nam 'vươn tầm thế giới'

Quý Hiên
Quý Hiên
30/08/2025 15:51 GMT+7

Nguyên Giám đốc ĐH Công nghệ Nanyang được mời sang làm lãnh đạo ở Trường ĐH VinUni, trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup có tham vọng đưa VinUni vươn lên ngang tầm 100 ĐH hàng đầu thế giới.

Trường ĐH VinUni vừa thông báo, GS Ling San, nguyên Phó chủ tịch thường trực kiêm Giám đốc ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) Singapore, chính thức gia nhập VinUni với vai trò Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trường từ 1.9. Tại VinUni, GS Ling San giúp Hội đồng trường Trường ĐH VinUni phụ trách 2 lĩnh vực then chốt: xây dựng chiến lược và phát triển nhân tài.

Lãnh đạo đại học Singapore giúp VinUni vươn lên tầm thế giới trong giáo dục - Ảnh 1.

Từ 1.9, GS Ling San sẽ trở thành Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trường Trường ĐH VinUni

ẢNH: VINUNI

GS Ling San là nhà toán học danh tiếng, nguyên là giáo sư xuất sắc ngành toán học tại ĐH Công nghệ Nanyang, là Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành toán học từ tháng 4.2019 đến tháng 6.2025. 

Từ tháng 8.2022 đến tháng 7.2024, GS Ling đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn khoa học trưởng của Quỹ Nghiên cứu quốc gia Singapore. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Cố vấn khoa học Chính phủ Singapore.

GS Ling San đã công bố gần 260 công trình khoa học, trải rộng từ thiết kế tổ hợp, lý thuyết mã hóa, mật mã học đến chuỗi số. Ông được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Khoa học quốc gia Singapore và Huân chương Hành chính công Singapore.

GS Ling San đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp tại NTU, gần đây nhất là Phó chủ tịch kiêm Tổng hiệu trưởng ĐH Công nghệ Nanyang (1.1.2020 - 25.6.2025). Ông là lãnh đạo góp phần to lớn đưa ĐH Công nghệ Nanyang lên vị thế cao trên toàn cầu.

Lý giải về việc gia nhập VinUni, GS Ling San nói: "VinUni là một trường ĐH trẻ trung, năng động với nhiều khát vọng lớn lao. Gắn bó với ĐH Công nghệ Nanyang từ năm 2005, tôi đã trực tiếp chứng kiến hành trình một ĐH trẻ ở Singapore vươn mình trở thành một trong những ĐH hàng đầu thế giới. 

Vì vậy, tôi thực sự ấn tượng với sự nhiệt huyết và quyết tâm của VinUni trong việc kiến tạo trường thành một trường ĐH tầm cỡ quốc tế, tạo nên giá trị đích thực và mang đến sự thay đổi cho xã hội. Tôi tin rằng chúng ta sẽ biến khát vọng này thành hiện thực".

Mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã quyết định chi thêm 9.300 tỉ đồng cho VinUni. Khoản chi này không chỉ cho việc phát triển hạ tầng mà còn để mời tuyển 500 nhà khoa học tinh hoa thế giới đến làm việc tại VinUni.

Danh mục mời tuyển bao gồm: 10 giám đốc khoa học quốc tế; 200 giảng viên, nhà nghiên cứu có công bố uy tín; 200 học giả sau tiến sĩ và 100 giảng viên liên kết.

Tin liên quan

Đầu tư thêm 9.300 tỉ, Vingroup quyết đưa VinUni vào top 100 đại học hàng đầu thế giới

Đầu tư thêm 9.300 tỉ, Vingroup quyết đưa VinUni vào top 100 đại học hàng đầu thế giới

Trường Đại học VinUni chính thức công bố chiến lược tăng tốc phát triển giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu. Điểm tựa của chiến lược là chương trình "VinUni 500" - mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới và nguồn kinh phí 9.300 tỉ đồng từ Tập đoàn Vingroup để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Đại học Công nghệ Nanyang Trường ĐH VinUni ĐH tầm thế giới ĐH tinh hoa GS Ling San
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận