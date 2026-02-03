Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn Chung
Văn Chung
03/02/2026 10:45 GMT+7

Sáng 3.2, nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và TP.Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 3.2, nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: AN ĐĂNG - TTXVN

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Sau khi viếng Lăng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NHẬT BẮC

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 3.2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đặt hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

