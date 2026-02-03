Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3.2, nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và TP.Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
