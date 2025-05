Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn đầu; đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dẫn đầu; đoàn Ban Cải cách tư pháp Trung ương; đoàn Thành ủy Hà Nội; đoàn Tỉnh ủy Quảng Ngãi; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đoàn Ban Tổ chức Trung ương; các bộ, ngành, địa phương vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương