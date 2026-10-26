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    Lãnh đạo đối lập Venezuela bất ngờ về nước, ông Trump nói gì?

    Lãnh đạo đối lập Venezuela bất ngờ về nước, ông Trump nói gì?

    La Vi - Trí Đỗ
    Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado đã bất ngờ trở về nước trong bối cảnh các cuộc đàm phán về tương lai chính trị nước này vẫn tiếp diễn.

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    Venezuela Lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado

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