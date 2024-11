Lãnh đạo giỏi, học đủ hay học mãi?

Với chủ đề "Shaping The Future of Business with Emerging Technologies", sự kiện mang đến những cơ hội tuyệt vời để các nhà lãnh đạo Việt Nam nắm bắt và hiểu rõ hơn về cách áp dụng Generative AI vào chiến lược phát triển doanh nghiệp và những giải pháp học tập tiên tiến nhất.

Generative AI - Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt

Generative AI, với khả năng tạo ra các mô hình và nội dung mới, đang là một trong những công nghệ tiên tiến có thể cách mạng hóa cách thức vận hành của doanh nghiệp. Tại sự kiện Edugrowth 2024, các chuyên gia hàng đầu trong ngành đã chia sẻ những góc nhìn về ứng dụng của công nghệ này vào các lĩnh vực như quản lý, marketing và cải tiến quy trình làm việc.

Ông Hoàng Nam Tiến, người có hơn 31 năm giữ vị trí quản lý và lãnh đạo trong ngành công nghệ và giáo dục, là một trong những diễn giả chính của sự kiện. Ông chia sẻ: "Generative AI không chỉ giúp doanh nghiệp tăng tốc và tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn giúp tạo ra những cơ hội sáng tạo mà trước đây không thể thực hiện được. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, các lãnh đạo phải có cái nhìn chiến lược về công nghệ này và biết cách áp dụng vào thực tế."

Ông Tiến cũng nhấn mạnh rằng, để tận dụng được tiềm năng của Generative AI, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải liên tục học hỏi và cập nhật những xu hướng công nghệ mới, điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.

Ch ươ ng tr ì nh DBA v ề Generative AI từ Golden Gate University qua n ề n t ảng upGrad: Giả i ph á p h ọ c t ậ p độ t ph á cho nh ữ ng nh à l ã nh đạ o

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là việc giới thiệu chương trình DBA (Doctor of Business Administration) về Generative AI từ Golden Gate University - một trong những chương trình học tiên tiến dành cho các nhà lãnh đạo muốn nắm bắt và ứng dụng các công nghệ mới nổi vào việc quản lý và vận hành doanh nghiệp. Chương trình này không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn chú trọng vào việc áp dụng thực tiễn, giúp học viên giải quyết các vấn đề thực tế mà họ đang gặp phải trong quá trình lãnh đạo.

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc tuyển sinh upGrad Việt Nam và Thái Lan, nhận định: "Chương trình học DBA tại Golden Gate University, dựa trên nền tảng giáo dục Mỹ, mang tính thực tiễn và ứng dụng cao. Với những nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chương trình DBA không chỉ là một tấm bằng mà còn là chìa khóa giúp họ tự tìm lời giải cho những câu hỏi không ai trả lời được."

Ch ì a kh ó a th à nh c ông: H ọ c h ỏ i li ê n t ụ c v à đổ i m ớ i s á ng t ạ o

Sự kiện Edugrowth 2024 đã thành công không chỉ trong việc mang đến các giải pháp học tập, mà còn trong việc khuyến khích các nhà lãnh đạo không ngừng học hỏi và cải tiến. Ông Tiến chia sẻ: "Khi tôi quyết định tham gia chương trình DBA, tôi không chỉ quan tâm đến việc có được bằng cấp, mà tôi quan tâm đến những kiến thức có thể giúp tôi ứng dụng vào thực tế công việc. Chương trình này mang đến một nền tảng vững chắc để tôi có thể dẫn dắt doanh nghiệp của mình trong thời kỳ chuyển đổi số."

Ngoài ra, ông Tiến cũng bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng cho các thế hệ sau về tầm quan trọng của việc học tập và không ngừng đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Phụng Hào, Chủ tịch Global AAA Consulting và nghiên cứu sinh chương trình DBA về Generative AI, đã có những chia sẻ truyền cảm hứng về tầm quan trọng của việc học hỏi không ngừng trong vai trò lãnh đạo. Ông chia sẻ: Lãnh đạo chính là người cần hiểu rõ để áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Không ai nói làm lãnh đạo là đã học đủ; đã là lãnh đạo thì phải học hoài, học mãi. Đối với ông Hào, việc học là một hành trình suốt đời, không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn là sự trải nghiệm và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chính vì vậy, ông khuyến khích các nhà lãnh đạo không ngừng đầu tư vào việc học, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày.

Không dễ để có cơ hội tham gia chương trình DBA về Generative AI vì đây là công nghệ mới nổi, đang và sẽ có rất nhiều tác động đến đời sống xã hội và hoạt động doanh nghiệp. Với những người không có nền tảng về công nghệ như tôi, khi trải nghiệm chương trình này đã học hỏi khám phá và nắm bắt được xu hướng công nghệ mới về AI với nhiều ứng dụng sáng tạo và đột phá, với tốc độ phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cá nhân dám tiên phong vào AI, lĩnh vực không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn có tiềm năng làm bệ phóng đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

K ế t lu ậ n:

Edugrowth 2024 không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp để chia sẻ và kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam. Sự kiện đã giúp các nhà lãnh đạo, các chuyên gia hoặc cá nhân có sự quan tâm đến công nghệ có thể hiểu rõ hơn về Generative AI và những ứng dụng thực tế của nó trong kinh doanh. Với chương trình DBA về Generative AI từ Golden Gate University, các nhà lãnh đạo đã tìm thấy một giải pháp học tập lý tưởng để chuẩn bị cho tương lai và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.