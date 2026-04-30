Lãnh đạo Mali xuất hiện, Nga nói gì về chiến dịch của phiến quân?

Trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ khi lực lượng phiến quân mở các cuộc tấn công phối hợp vào Mali cuối tuần qua, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Assimi Goita tuyên bố sẽ "tiêu diệt" những kẻ chịu trách nhiệm.

Chi nhánh của al Qaeda tại Tây Phi và một nhóm ly khai do người Tuareg lãnh đạo đã tấn công căn cứ quân sự chính của Mali và khu vực gần sân bay Bamako trong các vụ tấn công hôm 25.4.

Đồng thời, phiến quân cũng đẩy lực lượng Nga đang hỗ trợ lực lượng chính phủ ra khỏi thị trấn chiến lược Kidal ở phía bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mali đã thiệt mạng trong các vụ tấn công hôm 25.4.

Ông Goita đã không xuất hiện cho đến khi văn phòng chính y vào chiều 28.4 công bố hình ảnh ông gặp đại sứ Nga, Igor Gromyko.

"Vào lúc này, các biện pháp an ninh đã được tăng cường, tình hình đã được kiểm soát, và các hoạt động tìm kiếm và tiêu diệt, thu thập thông tin tình báo, cùng các hoạt động an ninh vẫn đang tiếp diễn", ông Goita nói.

Binh sĩ Mali tại Kati, Mali hôm 27.4 ẢNH: REUTERS

Các cuộc tấn công đã gây ra một cuộc chạy đua giành lãnh thổ trên khắp vùng sa mạc rộng lớn phía bắc Mali.

Điều này làm nổi lên nguy cơ các nhóm vũ trang sẽ giành được nhiều lợi thế đáng kể sau khi đã cho thấy sự sẵn sàng ngày càng tăng để tấn công các nước láng giềng.

Các nhà phân tích cho biết các nhóm này cuối cùng có thể hướng mục tiêu của mình ra xa hơn nữa.

Trong một thông điệp video, người phát ngôn của chi nhánh al Qaeda gọi các vụ tấn công hôm 25.4 là sự trả đũa cho các cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) và các cuộc tấn công khác do lực lượng Mali gây ra.

Người phát ngôn cũng đe dọa sẽ thực hiện bao vây Bamako, một thành phố 4 triệu dân.

Nga hôm 28.4 cho biết lực lượng phiến quân thánh chiến và ly khai đang tập hợp lại sau khi Moscow giúp ngăn chặn một nỗ lực đảo chính hôm 25.4.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn quân nổi dậy chiếm giữ các cơ sở trọng yếu bao gồm cả dinh tổng thống.

Phía Nga khẳng định sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công tiếp theo.

Phản ứng của Moscow đang được theo dõi chặt chẽ vào thời điểm lực lượng Nha đang mắc kẹt ở Ukraine và đang cố gắng gánh vác vai trò là người bảo đảm an ninh cho các chính phủ giàu tài nguyên, thân thiện ở châu Phi.

Mali đã tìm đến Nga để được hỗ trợ sau khi trục xuất quân đội Pháp và Liên Hiệp Quốc sau các cuộc đảo chính năm 2020 và 2021.