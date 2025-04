Lãnh đạo Merck Healthcare gặp gỡ FPT Long Châu hướng tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, ông Andre Musto - Phó chủ tịch toàn cầu phụ trách ngành hàng thuốc tim mạch, chuyển hóa, nội tiết, cùng lãnh đạo cấp cao của Merck Healthcare khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao FPT Long Châu nhằm mở rộng hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030.

Cuộc gặp gỡ không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn mở ra triển vọng mới, hướng đến mục tiêu mang đến những giải pháp y tế tiên tiến trong phát hiện sớm và điều trị các bệnh mãn tính, tim mạch, chuyển hóa và nhiều lĩnh vực y tế quan trọng khác, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo cấp cao Merck Healthcare gặp gỡ đại diện FPT Long Châu

Tại buổi gặp gỡ, đại diện FPT Long Châu và Merck Healthcare đã cùng nhìn lại để đánh giá hiệu quả hợp tác song phương thời gian qua với các dự án hợp tác cập nhật y khoa liên tục nhằm nâng cao năng lực cho dược sĩ trong toàn hệ thống, cũng như những sáng kiến nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe của người bệnh, giúp lan tỏa giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đồng thời, hai bên đã thảo luận và trao đổi chuyên sâu về các kiến thức y khoa và bệnh học, cũng như các phương án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã gặt hái được trong suốt chặng đường vừa qua, hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo nguồn cung cấp thuốc điều trị chất lượng cao và bền vững cho người dân Việt Nam, đặc biệt trong các nhóm bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, tuyến giáp và ung thư – những bệnh lý đang gia tăng nhanh chóng và ảnh hưởng sâu rộng đến chất lượng sống của hàng triệu người Việt, FPT Long Châu và Merck Healthcare cam kết tiếp tục thắt chặt và nâng tầm hợp tác chiến lược trong thời gian đến. Với phương châm 'Tất cả vì bệnh nhân', hai bên sẽ hợp lực phát triển hệ sinh thái y tế bền vững, đảm bảo cung ứng sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe và tiếp tục triển khai các dự án hợp tác nhằm đưa những giải pháp y tế tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với người Việt. Sự kết hợp giữa các giải pháp điều trị tiên tiến của Merck Healthcare và nền tảng công nghệ, nguồn lực mạnh mẽ của FPT Long Châu hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành FPT Long Châu, chia sẻ: "Tại FPT Long Châu, chúng tôi luôn đặt sức khỏe, sự an toàn của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Chúng tôi tin rằng, người bệnh mạn tính cần nhiều hơn một toa thuốc – họ cần một hành trình điều trị an toàn, đúng đắn và có người đồng hành. Sự hợp tác với Merck Healthcare không chỉ giúp chúng tôi có thêm thông tin về các giải pháp điều trị tiên tiến mà còn thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ, mang đến những trải nghiệm tiện lợi và an toàn hơn cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác uy tín như Merck Healthcare, FPT Long Châu sẽ vững vàng trên hành trình mang đến những giá trị thiết thực cho xã hội và chung tay nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam".

Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Merck Healthcare và FPT Long Châu hứa hẹn mang đến những giải pháp đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo Merck Healthcare đã tham quan nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu, cùng trải nghiệm thực tế quy trình phục vụ, từ xác định nhu cầu, tư vấn chuyên sâu đến ứng dụng công nghệ để theo dõi điều trị, chăm sóc khách hàng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

FPT Long Châu là thành viên Tập đoàn FPT. Với mục tiêu đưa đến các dịch vụ thiết thực phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sở hữu mạng lưới hơn 2.000 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, FPT Long Châu luôn đề cao sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc giúp người dân có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng, chính hãng với giá tốt và dịch vụ tối ưu. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã có mặt ở 63 tỉnh thành và các quận huyện toàn quốc, đáp ứng tính tiện lợi cho khách hàng. Người dân dù ở bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận thuốc và dịch vụ phòng bệnh, chăm sóc y tế tiên tiến ở gần nhà nhất, thuận tiện nhất.

Merck là tập đoàn dược phẩm và khoa học công nghệ hàng đầu thế giới với hơn 350 năm lịch sử. Tập đoàn tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp y tế đột phá trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, nội tiết, thần kinh và miễn dịch học, cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người trên toàn cầu.